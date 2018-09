Uomini e Donne, Teresanna si sposa in diretta a Pomeriggio 5: l’indiscrezione

Uomini e Donne, il matrimonio Teresanna trasmesso in diretta a Pomeriggio 5: la proposta della d’Urso

Teresanna Pugliese è uno di quei personaggi di Uomini e Donne che, nonostante lo scorrere del tempo, è rimasta caro alla memoria dei telespettatori. L’ex tronista, infatti, è ancora oggi molto seguita sui social, tant’è che – quasi quotidianamente – aggiorna i suoi fan sui suoi progetti futuri (lavorativi e non). Tra tutti questi, quello più imminente (e forse anche tra i più importanti) che merita una menzione a parte è sicuramente il suo matrimonio. Delle nozze, oggi, la bella ‘mbriana ne ha parlato a Pomeriggio 5 dove, per la prima volta, ha presentato al pubblico il compagno Giovanni. Quest’ultimo, molto emozionato, ha allora gentilmente risposto alle domande di Barbara d’Urso e, tra un videoclip e l’altro, ha riempito di complimenti la sua fidanzata.

Una domanda della conduttrice in particolare, però, ha attirato l’attenzione dei fan di Teresanna oggi. Barbara, nello specifico, scherzando prima sulla timidezza del compagno della Pugliese e rivolgendosi poi a lui, ha affermato: “Sei emozionato? Tu pensa un po’ se per caso ti dovessi sposare in diretta”. Salvo imprevisti o cambiamenti dell’ultimo minuto, dunque, è molto probabile che alle nozze di Teresanna i fan di Uomini e Donne che seguono Pomeriggio 5 potranno assistere, presto, in diretta. Restate sintonizzati.

Teresanna Pugliese: dopo Francesco Monte una nuova vita con Giovanni

La storia con Francesco Monte sembra oggi un lontano ricordo per Teresanna Pugliere. Con Giovanni, infatti, l’ex volto noto di Uomini e Donne ha completamente voltato pagina e, dopo il primo figlio e il matrimonio, adesso la sua intenzione pare proprio quella di allargare la famiglia e di vivere per sempre felice e contenta con lui. Quest’ultimo, a differenza di Monte, è totalmente estraneo al mondo dello spettacolo e, fin dal primo incontro, pare essere riuscito a conquistare subito il cuore di Teresanna. Ai futuri sposi, quindi, tanti auguri!