Uomini e Donne anticipazioni: Teresanna Pugliese si sposa a settembre

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco quando si sposa Teresanna Pugliese

È ufficiale: Teresanna Pugliese si sposa! Dopo aver mostrato su Instagram le foto della promessa di matrimonio fatta in comune qualche giorno fa, l’ex tronista ha rivelato a Uomini e Donne Magazine quando sarà il grande evento. Ebbene, le nozze tra Teresanna e il fidanzato Giovanni verranno celebrate a Napoli a settembre. L’ex corteggiatrice di Francesco Monte ha svelato che il grande giorno è fissato al prossimo settembre anche se, per una questione di scaramanzia, ha preferito non dire la data. “Sono scaramantica”, ha assicurato l’attrice emergente, che in questi giorni è alle prese con i vari preparativi. I dettagli sono ancora top secret, ma è certo che un ruolo importante durante la funzione lo avrà il piccolo Francesco, il figlio che Teresanna ha avuto da Giovanni tre anni fa.

La proposta di matrimonio di Giovanni è arrivata lo scorso dicembre. Il giovane – che è un imprenditore napoletano – si è proposto a Teresanna Pugliese in un modo originale. Ha organizzato per le strade della città partenopea un simpatico flash mob, nel quale ha coinvolto pure il figlio. Una sorpresa che la Pugliese ha molto apprezzato, tanto che non ha esitato a dire subito di sì. Il matrimonio tra Teresanna e Giovanni arriva dopo cinque anni di relazione: il primo incontro tra i due risale alla Vigilia di Capodanno 2013. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine, tanto che da allora non si sono più lasciati.

Teresanna Pugliese ha incontrato il vero amore dopo Uomini e Donne

“Francesco, Giovanni e io siamo una famiglia meravigliosa e, non lo nego, ci piacerebbe avere un altro figlio. Prima però vorremmo sposarci e coronare, con una bella cerimonia religiosa, il nostro amore”, aveva detto Teresanna qualche tempo fa. Detto, fatto. E chissà che nel 2019 la cicogna non torni a bussare a casa Pugliese…