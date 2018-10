Uomini e Donne, Martina Sebastiani torna a parlare di Andrea Dal Corso: le sue parole sul corteggiatore conosciuto a Temptation Island

Prima di arrivare a Uomini e Donne quello di Andrea Dal Corso era un nome già ben noto al pubblico affezionato ai programmi di Maria De Filippi. Prima di scendere a corteggiare Mara Fasone, infatti, Andrew è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Come tentatore, quest’estate, è riuscito a conquistare addirittura una delle fidanzate del villaggio, con la quale poi ha avuto un piccolo e breve flirt anche lontano dalle telecamere. La ragazza in questione, come molti sanno, è proprio Martina Sebastiani. La storia tra lei e Andrea, però, ha avuto vita breve. I due, difatti, ad un certo punto hanno deciso di prendersi una pausa che, da temporanea, si è trasformata in una rottura definitiva. Oggi, come anticipato sopra, Andrew sta partecipando a Uomini e Donne dove, per l’appunto, ha il ruolo di corteggiatore.

Sui social, tuttavia, di Andrea Dal Corso continuano a chiedere a Martina Sebastiani. La stessa, per esempio, ad una domanda su Andrew ha deciso di rispondere su Instagram proprio pochi minuti fa. Quando a Martina le hanno chiesto come mai, nel suo profilo, ci fossero ancora le foto di lei e di Andrea (compresa quella di un loro bacio) la ragazza ha risposto di non avere affatto intenzione di cancellarle. Il motivo? Lo ha spiegato chiaramente lei affermando: “Perché dovrei? Andrea ha fatto parte della mia vita. È stato sicuramente un periodo di forti emozioni e di grandi cambiamenti per me. Non rinnego mai quello che faccio!”.

Martina Sebastiani difende Andrea Dal Corso: a Uomini e Donne per visibilità? Lei non è d’accordo

Poche settimane fa Martina Sebastini, intervistata in Radio, ha preso chiaramente le difese di Andrea Dal Corso, ribadendo che, nonostante tutto, secondo lei il ragazzo non è andato a Uomini e Donne per avere maggiore visibilità. “Se avesse voluto visibilità” ha infatti spiegato lei“Avrebbe accettato il trono”.