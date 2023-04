By

Martina Luchena ha rivelato sul suo profilo Instagram il sesso del bebè che porta in grembo: tutti i dettagli

Poco più di un mese fa l’ex volto di Uomini e Donne, Martina Luchena, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Sarà maschio o femmina? Oggi, 29 aprile, è arrivato il grande giorno in cui Martina e il compagno Maurizio Bonori sono venuti a conoscenza del sesso del loro bebè. Si, perché proprio poco fa si è tenuto il cosidetto “gender revealing party”, in cui l’influencer ha ricevuto la notizia più attesa: nella vita della coppia arriverà presto una bellissima bambina.

“Il nostro mondo si colora di Rosa. Il nostro cuore scoppia di gioia. Ciao zie”, ha scritto Martina sul suo profilo Instagram per comunicare alle sue seguaci (le future ‘zie’ della bambina) la lieta notizia. Per l’occasione, l’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ha condiviso un video insieme a Maurizio e al figlio del compagno avuto da una precedente relazione, in cui insieme hanno aperto una scatola dalla quale sono usciti dei palloncini rosa. A quel punto, tutti e tre si sono scambiati un caloroso abbraccio, coronato dalle lacrime di gioia della Luchena e da un tenero bacio dei due futuri genitori.

Anche questa volta, insieme alla Luchena e il fidanzato, era presente il primo figlio di Maurizio, avuto quando aveva solamente 22 anni. L’imprenditore bresciano è legatissimo al bambino, e, dopo essersi fidanzato con Martina un paio di anni fa, loro tre sembrano essere diventati proprio una cosa sola. Proprio per questo, il piccolo è sempre in prima linea nei momenti cruciali riguardanti la coppia e la nuova famiglia che stanno creando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Luchena (@martinaluchena)

Martina Luchena svela il sesso del bebé: i messaggi di congratulazioni

Il post di Martina è stato subito invaso da centinaia di commenti di congratulazioni da parte dei suoi followers, che sono andati subito in visibilio. Inoltre, l’esperta di make-up ha ricevuto anche diversi messaggi da vari personaggi del mondo dello spettacolo, nonché di alcuni volti noti del dating show di Maria De Filippi. Tra i tanti, troviamo l’influencer Paola Turani, la ‘Iena’ Veronica Ruggeri, le ex troniste Teresa Langella e Sonia Lorenzini, Alice Basso, l’ex corteggiatrice Giulia Cavaglia, l’ex volto di Temptation Island, Georgette Polizzi, e tanti altri.