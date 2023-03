Uomini e Donne, Martina Luchena è incinta: chi è il fidanzato

Cicogna in volo per un’altra amata e stimata ex corteggiatrice del programma di successo di Maria De Filippi

Grossa novità nella vita privata di Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi stimata e apprezzata influencer. La trentenne aspetta un figlio dal compagno Maurizio Bonori: i due si amano da un paio d’anni. A dare l’annuncio la ragazza torinese con un dolce post su Instagram: ha condiviso una foto con fidanzato, il figlio di lui nato da una precedente relazione ed ecografia del nascituro in mano.

Martina Luchena si è lasciata andare ad una dolce dedica, che ha subito fatto il pieno di like e commenti di auguri:

“Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi…Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a”

Chi è il fidanzato di Martina Luchena nonché padre di suo figlio

Per Martina Luchena sono lontani i tempi in cui corteggiava l’ex tronista Riccardo Gismondi a Uomini e Donne (che preferì a lei Camilla Mangiapelo, con la quale è poi finita qualche anno dopo nonostante una convivenza ben avviata). Grazie al programma la giovane è riuscita a diventare un’influencer di rilievo sui social network, dove ha puntato molto sulla sua passione per il make up.

Dopo un chiacchierato flirt, a quanto pare mai esistito, con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, Martina Luchena si è legata a Maurizio Bonori. In realtà la relazione tra i due non è stata delle più semplici: si sono conosciuti durante un viaggio a Corfù, quando Martina era poco più che maggiorenne, grazie ad amici in comune.

Si sono poi persi di vista e incontrati di nuovo dopo otto anni. Ad una cena con altre persone, però, non si sono trovati molto in sintonia. La passione vera e propria è arrivata solo nel 2021, in seguito ad alcune dirette e messaggi arrivati via Instagram. Da lì Martina e Massimo non si sono più detti addio.

Bonori è figlio di un importante industriale bresciano. Ha 33 anni ed oggi è un imprenditore e content creator. In passato ha però svolto varie mansioni, come barman, vocalist, speaker radiofonico. Non è mancata un’avventura nel mondo della moda.

Maurizio è diventato padre a 22 anni: è molto legato al primogenito Santiago, che ha saputo instaurare un ottimo rapporto con Martina Luchena.