Uomini e Donne Martina Luchena, grave lutto: il lungo messaggio dell’ex corteggiatrice sulla dolorosa perdita

Lutto per Martina Luchena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poche ore fa, ha annunciato via Instagram la dolente notizia della morte di sua nonna, Francesca. L’influencer ha riservato all’amatissima parente un lungo messaggio social d’addio, svelando anche la promessa che ha fatto all’anziana prima della dolorosa scomparsa. Inoltre non ha mancato di consigliare ai giovani di far tesoro degli insegnamenti delle nonne e, in generale, dei familiari. “Ciao ragazze … è arrivato il momento di dirvelo ❤… la nonna Francesca, la nonna dalle mille ricette, dei consigli sulle creme è diventata un Angelo …”

“La voglio ricordare per sempre così – continua a scrivere Martina – con quel sorriso e lo sguardo di chi ha avuto voglia di vivere fino all’ultimo…”. L’ex corteggiatrice svela poi la promessa fatta a nonna Francesca: “Le ho fatto una promessa… quella di continuare a combattere, di continuare a sorridere e di continuare a lottare per raggiungere tutti i miei sogni!… Era così orgogliosa di me, di noi e della sua famiglia. E io non la deluderò mai!”. Quindi la 25enne torinese esorta a lasciarsi guidare dai saggi anziani e a non scordarsi dei loro consigli: “Fate tesoro di tutto ciò che i vostri nonni e la vostra famiglia vi possono insegnare e quando non ci saranno più ricordatevi sempre delle loro parole…”

Uomini e Donne, Martina Luchena: un anno fa la morte del padre

“Posso solo dirle GRAZIE, grazie di avermi dato la possibilità di vivere con lei 25 anni, grazie per gli insegnamenti che mi ha dato!! GRAZIE per avermi fatto capire cosa vuol dire essere DONNA … la tua “ Mini donna” ! ❤.. arrivederci NONNA!!!!”, ha infine chiosato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che lo scorso anno, sempre durante il mese di luglio, aveva dovuto affrontare un altro grave lutto, la morte di suo padre Donato. In quell’occasione tantissimi tra fan, amici e conoscenti le avevano spedito messaggi social, facendole sentire tutta la loro vicinanza per la dolorosa scomparsa.