Uomini e Donne, Martina Luchena e il video virale su polpastrelli e trucco: la reazione

Il video virale su polpastrelli e trucco di Martina Luchena

Tutti voi nelle ultime ventiquattro ore avrete senz’altro notato un video in cui Martina Luchena si trucca e scambia le guance per i polpastrelli; il filmato è diventato virale, ha fatto il giro di tutte le pagine satiriche di Facebook e Instagram, per non parlare di Twitter, e anche se esaurirà prima o poi la sua viralità ha tutte le carte in regola per diventare uno spezzone di qualche video-raccolta dei momenti social e televisivi più trash del 2018. Dite di no? Staremo a vedere ma ricordatevi di questo giorno e di questo post. Chiaramente, non pensiamo che Martina non conosca la differenza tra guance e polpastrelli ma è chiaro che un errore del genere non poteva che far ridere tutti; ad ogni modo sono cose che capitano, e la stessa Luchena lo sa bene.

Martina Luchena risponde al video virale: “Piango”

Martina infatti oggi si è svegliata con l’umore giusto e ha subito commentato il video virale prima con un “Buongiorno” e poi con un “Piango” dalle o infinite: nessuna risposta stizzita, come invece avrebbe fatto qualche altra Vip, ma solo un bel po’ di risate per una gaffe che le avrà dato comunque tanta visibilità. Perché il bello dei video virali di questo tipo sta proprio negli effetti che producono: regalano tantissime risate a chi li guarda e un bel po’ di popolarità a chi, volente o nolente, diventa protagonista del Web per un po’ di tempo. Cosa chiedere di meglio se la viralità riguardasse solo filmati come questi e non bufale, filmati intrisi d’odio, razzismo, omofobia e vergogne umane varie annesse e connesse?

Martina Luchena, la vita dopo Uomini e Donne

Ritornando a Martina, visto che è di lei che stiamo parlando, sappiate che la sua vita dopo Uomini e Donne, dove corteggiò Riccardo Gismondi, continua felice tra un tutorial e l’altro; recentemente l’ex corteggiatrice ha fatto molto discutere per un evento con Rihanna che ha causato tutt’altre reazioni nel Web. Non si può dire insomma che sia caduta nel dimenticatoio come tante altre corteggiatrici. A quando il prossimo video? Siamo tutti in attesa!