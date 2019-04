UeD, Martina Luchena nella bufera per l’evento con Rihanna: “Lei ha scelto me”

Uomini e Donne, Martina Luchena insieme a Rihanna: scoppia la polemica

Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha partecipato a un evento di Rihanna. Le foto della ragazza hanno fatto il giro dei social network e non sono mancate alcune critiche, purtroppo. Sotto alle foto di Martina Luchena e Rihanna sono arrivati diversi commenti in cui viene criticata la partecipazione dell’influencer a questo evento, ma non mancano anche tantissime parole di sostegno per lei. D’altronde Martina era davvero molto emozionata per questa grande opportunità che le si è presentata. Nel post con le foto con Rihanna, infatti, ha scritto: “Incredula, emozionata, entusiasta ed incredibilmente vero!!”. Il suo enorme entusiasmo è stato leggermente rovinato dalle critiche che sono arrivate dopo. In particolare, è stato un commento specifico a catturare l’attenzione.

Martina Luchena all’evento di Rihanna, le critiche e la risposta dell’ex corteggiatrice

“Per quanto sia brava e io sia felice per lei, secondo me non a livelli di un evento del genere. Un lavoro che fa da poco comunque, e manco fosse Chiara Ferragni”, così ha iniziato la sua critica un follower di Martina. Nel commento, la persona in questione ha anche aggiunto che secondo lei andrebbero scelte persone più affermate per eventi di questo genere e magari anche più famose. “Persone con più esperienza”, ha chiosato. L’ex corteggiatrice ha letto il commento in questione e ha deciso di rispondere, in un modo leggermente stizzito: “È Rihanna che ha scelto me, un motivo ci sarà!”. A queste parole, l’utente ha deciso di ribattere prima con ironia, dicendo che sicuramente Rihanna l’avrà scelta personalmente, “Credici” ha scritto. Poi ha proseguito: “Comunque questa risposta è tutto tranne che umile”.

UeD, Martina Luchena si difende dalle critiche: “Nel mio lavoro nulla mi viene regalato”

Secondo questa persona, Martina dovrebbe essere più gentile con i followers perché è grazie a loro se ha fatto strada e dovrebbe ricordarlo più spesso. “Senza di noi non saresti dove sei, accetta anche le critiche”, si legge ancora nella critica dell’utente. Martina anche stavolta non è rimasta in silenzio: “Beh cara, io credo di dimostrare sempre l’importanza che avete all’interno della mia vita… Credo che aver raggiunto questo fantastico e incredibile traguardo nella mia vita sia anche grazie al gran mazzo di lavoro che io e il mio team ci facciamo! Ti posso assicurare che nel mio lavoro nulla mi viene regalato”.