Uomini e Donne, Martina ex corteggiatrice di Luigi: “È incoerente e infantile”

Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ritenuto incoerente da una sua ex corteggiatrice

Dopo averle più volte ribadito che non era la sua donna ideale, Luigi Mastroianni ha acconsentito all’eliminazione di Martina. La ragazza dagli occhi azzurri, siciliana proprio come il tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al Vicolo delle News. L’ormai ex corteggiatrice confessa alcuni retroscena sulle sue esterne con il bel dj catanese. Si lascia andare a delle rivelazioni anche su Lorenzo Riccardi e sulla sua scorsa esperienza con il tronista Lucas Peracchi che, a detta della stessa Martina, è più uomo di Luigi Mastroianni. Infatti, rivela: “Sono state due esperienze diverse, sicuramente più uomo ed emozionante quella con Lucas, Luigi si è rivelato incoerente, insicuro e infantile”.

Martina racconta, poi, dei piccoli dettagli legati ad un’esterna inedita che non è stata mandata in onda durante una delle ultime registrazioni. La ragazza spiega: “Nell’ultima esterna l’ho fatto sedere lontano da me e lui dopo 30 secondi si è avvicinato molto, cercando anche un minimo di contatto fisico che io non volevo concedergli, visto quello che aveva detto. Poi ha preso il mio spritz bevendo dalla mia cannuccia e guardandomi dritto negli occhi”. Con questo, Martina cosa avrà voluto intendere? Ma, soprattutto, perché Luigi continuava a dire che esteticamente non la preferiva? Proprio a tal proposito, l’ex corteggiatrice confessa: “Sono rimasta a corteggiarlo perché non ho mai creduto di non piacergli, come invece ha sempre sostenuto lui.”

Uomini e Donne: le parole di Martina su Lorenzo Riccardi

Sul tronista che affianca Luigi, il buon Riccardi, Martina dice: “Lorenzo lo vedo piccolo di età per me, però l’ho apprezzato molto, in quanto mi sembra meno machiavellico”. Quando le viene chiesto quale, invece, è il ricordo più bello di questa sua seconda esperienza nel programma della De Filippi, Martina risponde: “Il ballo che ho fatto con Luigi. All’inizio lui era molto nervoso, poi l’ho fatto ragionare e si è calmato. Era felice ed imbarazzato, eravamo molto vicini e mi ha detto: Sei una furbetta tu”.