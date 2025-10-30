Uomini e Donne, Martina e Gianmarco: “Già crisi”, la famiglia di lei complica

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri dopo il confronto tanto atteso avvenuto a Uomini e Donne sono già in crisi? Questa la domanda che si pone chi dice di averli incontrati proprio in queste ore a Roma. Non solo, mentre lei naufraga nella bufera, la famiglia complica solo le cose. Il tutto sta accadendo per ciò che è successo nella puntata andata in onda ieri del dating show di Maria De Filippi.

Come rivelavano le anticipazioni della nuova registrazione, Martina non si è presentata al confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco e Cristina Ferrara. Proprio lei che avrebbe potuto fornire i dettagli necessari a dare delle risposte più concrete, ha preferito declinare l’invito della redazione. Il motivo? Steri ha spiegato, difendendola a gran voce, che per il rispetto che porta alla sua famiglia la De Ioannon non se la sentiva di parlare di intimità (con Ciro) nello studio di Canale 5.

La sua decisione l’ha gettata ancora di più nella bufera, in quanto è chiaro che Martina avrebbe potuto mettere un limite durante questo confronto e non parlare di questioni intime. Come hanno fatto notare Ciro, De Filippi e Gianni Sperti ieri a Uomini e Donne è proprio per via di come la stessa De Ioannon ha gestito il tutto che sta accadendo il caos. Lei stessa, senza preoccuparsi di far soffrire Solimeno (con il quale aveva in corso una convivenza), ha iniziato – solo qualche giorno dopo la loro rottura e si pensa anche da prima – a condividere segnali alquanto imbarazzanti per far capire che si stava frequentando con Gianmarco.

Maria ha fatto notare che non serviva condividere, ad esempio, la foto su Instagram in cui indossava la collana di Steri. Quest’ultimo, inoltre, ha più volte sottolineato che non sono una coppia, ma si stanno solo frequentando. Eppure Martina ha fatto di tutto pur di far sapere pubblicamente che si stava vedendo con Gianmarco. Ora, invece, non vuole parlare della sua vita privata in TV. Un discorso che non torna e che è abbastanza contraddittorio, a detta del pubblico.

Nonostante tutto, Steri l’ha difesa in studio accusando addirittura Ciro di aver sfruttato i social. Al contrario, Maria non ha potuto far notare che Solimeno è stato provocato e che solo dopo ha deciso di parlare sui social. Gianmarco non ha ottenuto un riscontro positivo. Ha difeso Martina molto male, in quanto i suoi discorsi non avevano né capo e né coda. Inoltre, con fare presuntuoso, ha parlato sopra tutti, compresi Ciro e Cristina.

Inutile dire che Steri ha perso consensi, dopo ieri, con molti telespettatori che lo amavano e che ora fanno un passo indietro. Lo stesso vale per Martina, che però riceve il sostegno della sua famiglia.

Uomini e Donne: Martina e Gianmarco distaccati, cosa fa la famiglia di lei

“Appena visti Martina e Gianmarco qui a Roma. Erano un po’ distaccati e lei con il broncio. Crisi già in corso?”, questa la segnalazione raccolta in queste ore da Amedeo Venza su Instagram. E non finisce qui. Lorenzo Pugnaloni ha condiviso sul social una conversazione privata che sarebbe avvenuta tra un fan e la mamma di Martina:

“Voi credete alle ca**ate che dice Ciro? È un gran maleducato, si vede come ha trattato mia figlia e come ha parlato male di noi ai gossippari. Quando parla male della famiglia non ci stiamo più. Sotto il lato economico, siamo una famiglia che lavora 18 ore al giorno e nessuno ci ha regalato niente. Quello che ci interessa è la felicità di nostra figlia e ora Martina è felice. Lei non ha bisogno di dire la verità o di spiegare. La vita darà ragione a chi ce l’ha e farà sapere la verità”

Non solo, i fratelli della De Ioannon, subito dopo l’ormai famoso confronto in studio, hanno condiviso su Instagram delle Storie in sui sostegno. Questa loro posizione, però, complica le cose. Molti telespettatori fanno notare: Martina non si è esposta in studio per la sua famiglia e ora quest’ultima usa il mondo del web per parlare? Chiaramente, sarebbe meglio per ora che la De Ioannon iniziasse a sfruttare in modo più consapevole i social e a viversi nel privato ciò che davvero la fa stare bene.