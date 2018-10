Uomini e Donne, Martina Sebastiani di nuovo contro Mara: “Pure io se vado dal chirurgo vinco 20 concorsi di bellezza”

Aggiornamento: Martina ci ha scritto specificando che il suo era solo un commento ironico.

La nuova tronista Mara Fasone pare proprio non piacere a Martina Sebastiani. Le male lingue potrebbero dire che ad alimentare questa sua antipatia, forse, sia il fatto che Andrea Dal Corso (suo ex flirt) abbia deciso di scendere le scale di Uomini e Donne proprio per corteggiare la Fasone. In realtà, però, Martina ha ribadito in più occasioni di non avere nulla da ridire a tal proposito. Ad Andrew, infatti, lei oggi augura il meglio, anche se avrebbe preferito che il ragazzo aspettasse un pochino di più prima di iniziare a frequentare un’altra ragazza dopo di lei. Le continue frecciatine che Martina Sebastiani continua a lanciare sui social, difatti, non sono indirizzate a lui, ma ad un’altra persona del programma, ovvero la tronista: Mara Fasone.

Dopo la stories pubblicata sul suo profilo Instagram, poche ore fa, Martina Sebastiani si è scagliata di nuovo contro Mara, non riservando certo sconti a quest’ultima. Ad un commento lasciato sotto la sua ultima foto, dove un utente metteva a confronto la sua bellezza con quella della Fasone, Martina ha infatti risposto scrivendo: “Dai che se vado dal chirurgo pure io l’anno prossimo vinco 20 concorsi di bellezza”. Parole queste che non sono certo passate inosservate e che, ad oggi, sembrano buttare ancora più benzina sul fuoco.

Uomini e Donne, Martina Sebastiani attacca Mara Fasone: la reazione di Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso, fino ad ora, non ha mai risposto pubblicamente a Martina Sebastiani. Molti, visto che Mara non è presente sui social e non può difendersi, si aspettavano ieri una presa di posizione da parte del corteggiatore. Questo, secondo l’opinione prevalente, sarebbe stato un chiaro segno di interesse nei confronti della tronista che Andrew ha scelto di conoscere a Uomini e Donne. La sua reazione, però, fino ad ora non c’è stata, al contrario, Andrea si è limitato a rimanere in silenzio.