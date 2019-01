Uomini e Donne: Marta Pasqualato si sposa? Il messaggio

Uomini e Donne: Marta Pasqualato festeggia otto mesi di amore

L’esperienza negli studi di Uomini e Donne non è andata granché bene ma, l’ex corteggiatrice di Nicolò Brigante ha comunque scelto di voltare pagina. Lei è Marta Pasqualato, la non scelta del catanese e, oggi, si mostra felice tra le braccia dell’amore conosciuto al di fuori del programma. Nello show condotto dalla De Filippi, la ragazza veneta si era ritrovata di fronte Virginia, colei che alla fine venne scelta dal tronista. La delusione della corteggiatrice risultò evidente agli occhi di tutti ma, non per questo, Marta ha chiuso le porte all’amore..anzi! Nella giornata odierna la ragazza, infatti, festeggia otto mesi di fidanzamento insieme al suo nuovo lui. Sul suo profilo Instagram ha postato una foto proprio in compagnia del ragazzo, in questa appaiono molto complici e affiatati. La dedica che ne segue è romantica e colma di puro sentimento..quello che non è riuscita a trovare ad Uomini e Donne, ecco!

Ecco ciò che recita il messaggio di Marta sotto la foto: “Non c’è cosa bella dove tu non c’entri. 8 mesi di noi, in questo posto magico!”. Anche Simone, dal canto suo, non si è lasciato sfuggire questa occasione per dedicare un post alla sua amata e, tra le righe, scrivere: “Ti amo”. Dunque, da quel che si evince, la Pasqualato è più che innamorata e la felicità, nelle sue parole, traspare in maniera netta. Probabilmente l’esperienza, conclusasi male a Uomini e Donne, le è semplicemente servita per capire meglio quale tipo di uomo volesse al suo fianco. Ed ecco che la vita le ha riservato un meraviglioso regalo..l’amore!

Lo strano commento di Marta Pasqualato

In questo giorno cosi particolare Marta svela una strana novità. Proprio sotto lo scatto pubblicato, un comune utente commenta: “Sto moroso va cambiato. Troppo giovane. Ripensaci!! Ahahahah!”. La risposta della Pasqualato lascia tutti di sasso. Non si sa se questa sia dovuta all’ironia del momento ma, in ogni caso, Marta scrive: “Peccato che me lo sposo”. Sarà veramente cosi? L’ex corteggiatrice è pronta a convolare a nozze con il suo bel Simone?