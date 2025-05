Uomini e Donne, Marta Pasqualato è diventata mamma: il dolce annuncio!

Fiocco azzurro per Marta Pasqualato: l’ex volto di Uomini E Donne ha annunciato la nascita del suo primo bimbo avuto dalla relazione con Nicolò Del Mela. Il 17 Maggio è nato Carlo!

Vi abbiamo aggiornati su ogni tappa della gravidanza dell’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, dal primo annuncio al gender reveal… potevamo mancare la nascita? Ovvio che no. Marta si era lasciata scappare il nome del bimbo durante i lavori della cameretta, ma ora è tutto ufficiale. La scorsa notte la Pasqualato ha postato una foto delle sue mani e quelle del compagno che formano un cuore al cui interno c’è la manina del piccolo Carlo. Ad accompagnare la foto le parole: ”Adesso ha tutto senso. Benvenuto in questa pazza famiglia Carlo, io e il tuo papà ti amiamo in un modo che non credevamo nemmeno possibile”.

Marta Pasqualato diventa mamma: le reazioni social

Pochi giorni fa, Marta aveva annunciato ai suoi 298 Mila followers di aver deciso di non condividere immagini del bimbo. Il tema della condivisione social dei minori è un tema caldissimo e che spacca il pubblico. L’annuncio della nascita di Carlo non poteva di certo mancare, ma probabilmente Marta e Nicolò non documenteranno h24 la loro vita insieme al piccolo, per mantenere sicura la sua identità. ”Una volta pubblicate le foto non sono più tue, ma di tutti, dei buoni e dei cattivi” – aveva detto Marta- ”e i cattivi con le foto ci fanno ciò che vogliono”. Marta e Nicolò non sono i primi ad aver deciso di nascondere per sicurezza l’immagine del proprio bimbo; solo in ordine di tempo anche Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno scelto di non condividere foto del piccolo Kian.

Marta Pasqualato è diventato un volto noto ai più per la sua partecipazione a Uomini E Donne nel 2018 come corteggiatrice di Nicolò Brigante. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, oggiMarta è una dottoressa ed è seguitissima sui social. All’annuncio della nascita di Carlo sono arrivati gli auguri non solo da parte dei familiari e dei fan, ma anche di altri volti noti di Uomini e Donne. In primis quelli di Clarissa Marchese, ex tronista. Anche Marianna Acierno, corteggiatrice nel 2017 ha condiviso la sua gioia. Noi ci uniamo al coro degli auguri e facciamo tante congratulazioni a mamma Marta e papà Nicolò!