Uomini e Donne, Mario Serpa querelato: “In tribunale per mé…ge à trois”

Mario Serpa, le ultime liti con Gianni Sperti

Mario Serpa continua a far parlare di sé dopo gli attacchi a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne per via di alcune storie che ha condiviso recentemente contro Gianni Sperti e per un post su Tommaso Zorzi. Facciamo subito il punto della situazione perché sono successe un po’ di cose. Sperti aveva pubblicato un video di Mario assieme a Lele Mora scatenando la pronta risposta del suo ex collega che su Instagram aveva scritto parole tutt’altro che leggere sul suo matrimonio: “Quell’articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il tuo matrimonio”. Di lì il Web si è scatenato tra illazioni e allusioni di ogni tipo e aveva iniziato a circolare una foto privata di Gianni che Mario stesso aveva condiviso nelle sue storie Instagram.

Uomini e Donne, Tommaso Zorzi contro Mario Serpa: le ragioni della lite

Per quanto riguarda Zorzi invece Serpa, avendo visto che l’influencer stava frequentando in amicizia il suo ex Claudio Sona, aveva parlato di alcuni presunti messaggi che lo stesso Zorzi gli avrebbe inviato: “Quando scrivi i messaggi – queste le parole di Mario – lasciali però, non annullarli solo perché non ti ho considerato”. Da ciò si potrebbe dedurre che Zorzi abbia scritto a Serpa mostrando un certo interesse, ma Mario non ha specificato altro, quindi preferiamo darvi la notizia senza ulteriori e inutili interpretazioni. Tutto questo comunque fino a ieri.

UeD, la risposta di Mario Serpa alle querele di Sperti e Zorzi

Tra le sue storie Instagram Mario oggi ha condiviso numerosi screenshot di articoli che parlano di querele che lui avrebbe ricevuto: pare che sia Gianni sia Tommaso abbiano deciso di adire le vie legali contro l’ex opinionista di Uomini e Donne per tutto quello che è successo in questi giorni e che vi abbiamo sintetizzato prima; Gianni avrebbe agito soprattutto per tutelare la propria immagine a causa della foto diffusa da testate e blog di vario tipo e che avrebbe leso fortemente la sua immagine. “Denuncia per ignoramento in direct?”, queste le parole di Mario alla presunta querela di Zorzi; “Va beh vorrà dire che ci ritroveremo in tribunale per un mé…ge à trois“, ha così commentato invece un articolo in cui apprendeva della querela di Sperti. Una frecciatina anche a Trend.it, sito di Trash Italiano che ha pubblicato i due post di cui poi Mario ha parlato: “Non sapevo – queste le sue parole – che tu invece smistavi le querele”.

News Uomini e Donne, ormai è guerra aperta

La situazione insomma ha preso una bruttissima piega e non sappiamo come si evolveranno i fatti, cioè se si arriverà a delle scuse e quindi a una remissione delle querele, oppure se i diretti interessati dimostreranno di voler procedere per tutelarsi. Mario sembra convinto delle sue azioni, quindi abbiamo poche speranze sul fatto che tutto si concluda come se niente fosse successo. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.