Uomini e Donne, Mario Serpa distrugge Tommaso Zorzi: l’ultimo affronto

Mario Serpa querelato da Tommaso Zorzi, le ultime news da Instagram

Pare che Tommaso Zorzi abbia querelato Mario Serpa per ciò che è successo negli ultimi giorni, quando cioè l’ex di Claudio Sona ha scritto su Instagram tra le sue storie di aver ricevuto dei messaggi da lui accusandolo di averli poi cancellati; all’inizio nessuno sapeva quale fosse il contenuto di tali messaggi ma poi nelle ultime storie Mario ha fatto capire che Tommaso volesse provarci. Non sappiamo come si evolveranno le cose al momento ma siamo convinti che non finirà qui perché Mario sta continuando ad attaccare Zorzi, e una delle storie che ha pubblicato di recente lo dimostra con chiarezza. Tommaso non ha ancora risposto ma è questione di ore.

Uomini e Donne, Mario Serpa all’attacco di Tommaso: la carta d’identità farlocca

Serpa ha pubblicato, per la precisione, una carta d’identità farlocca con Tommaso indosso una parrucca dal taglio lungo e l’ha anche compilata a suo modo lanciando frecciatine a non finire, talvolta esagerando senza ombra di dubbio; vedete i dati inseriti e avrete anche voi come noi l’impressione che Zorzi risponderà a tono molto presto:

Cognome: Zorzi;

Nome: Tommaso;

Nato il: giorno dei saldi;

A: buffo;

Cittadinanza: italo-cog…one;

Residenza: ovunque ma a scrocco;

Via: dei balocchi;

Stato civile: umile;

Professione: poveraccio;

Statura: manda direct;

Capelli: cancella direct;

Occhi: bellissimo;

Segni particolari: Pinocchio.

A questi dati per di più Mario ha aggiunto “autografi a pagamento” sotto alla dicitura “Firma del titolare”: un attacco direttissimo a cui finora Serpa non si era mai spinto.

Mario Serpa querelato anche da Gianni Sperti: le parole dell’ex opinionista di UeD

Ricordiamo tra l’altro che Mario dovrebbe essere stato querelato anche da Gianni Sperti per aver ricondiviso una foto privata del ballerino, e come lui anche tutte le testate e i blog che l’hanno diffusa; al momento Serpa ha raccontato ai fan che la notifica non è ancora arrivata ma ciò non vuol dire che la querela non sia stata sporta: si tratta dei soliti lunghissimi tempi della burocrazia che possono consistere anche in mesi e mesi di attesa. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.