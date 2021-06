Uomini e Donne, Mariano Catanzaro gay? Lo sfogo

Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne, si lascia andare a un lunghissimo sfogo per rispondere agli ultimi gossip. Scendendo nel dettaglio, in questi ultimi giorni in molti hanno pensato che volesse far sapere al pubblico di essere gay. Ed è proprio questo il punto che oggi decide di chiarire attraverso le Stories nel suo ufficiale profilo di Instagram.

Ad accendere questi gossip è stata inizialmente la sua amicizia speciale con Tommaso Zorzi. Ma non è finita qui, il tutto è stato alimentato dalle foto pubblicate dal settimanale Nuovo, che lo vedono abbracciato a Giovanni Ciacci. In tanti hanno iniziato a lanciare indiscrezioni e insinuazioni, pensando a un coming out di Mariano Catanzaro.

Ma a chiarire e, soprattutto, a smentire tali gossip ci pensa lo stesso ex tronista. Nell’intervista con RTL 102.5, in cui ha dichiarato di trovarsi bene con Ciacci, crede di essere stato molto chiaro. Tra loro c’è un bellissimo rapporto, però chiarisce: “Ma non che io sono omosessuale“. Dichiara, comunque, che non ci sarebbe nulla di male se così fosse.

Precisa, pertanto, di essere eterosessuale. “Perché dovete dire stron…te?”, continua Mariano in questo suo lungo sfogo. Afferma di non aver fatto nessun coming out e si scaglia contro chi continua a mettere delle etichette. In particolare, Catanzaro non riesce a capire come sia possibile che ancora si debba vivere “in un mondo fatto di etichette”. Si chiede perché deve essere etichettato solo perché abbraccia un altro uomo.

Ribadisce che Ciacci è “una persona carinissima” e che tutto quello che gli fa stare bene per lui è amore. Questo sentimento si esprime in varie sfaccettature, ma lui non si riferiva a un “amore carnale”. Che sia uomo o donna, che sia del suo stesso orientamento oppure no, se gli va di abbracciare una persona lo fa. Però, lamenta il fatto che vengano dette bugie in questo genere di situazioni.

Chiede, inoltre, che non vengano travisate le sue parole, in particolare quando esprime un commento positivo verso Ciacci, per cui prova stima e ammirazione. Ci tiene poi a precisare che si sono incontrati perché l’opinionista si trovava a Napoli per lavoro. “Sono molto triste, perché viviamo nell’epoca delle etichette”, prosegue l’ex tronista di UeD.

Non ha pregiudizi, vuole bene a una persona a prescindere dal suo orientamento, ma non per questo si deve parlare di coming out. In questo lunghissimo e duro sfogo, Mariano Catanzaro ribadisce più volte gli stessi concetti. Ma in parole povere, l’ex tronista campano chiarisce di non essere gay. “Io sono etero e lo sarà fino all’ultimo giorno della mia vita”, conclude.

Dunque, chi aveva pensato che Mariano avesse trovato l’amore accanto a Ciacci si è decisamente sbagliato. Nel frattempo, in questi giorni, c’è stata anche una pioggia di critiche nei suoi confronti. In tanti hanno iniziato a pensare che Catanzaro avesse come unica intenzione quella di attirare l’attenzione mediatica facendo parlare di sé con presunte relazioni.