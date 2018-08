Uomini e Donne, Marianna torna a parlare di Paolo e Angela: ecco quello che pensa

Uomini e Donne: Marianna Acierno rompe il silenzio e dice finalmente quello che pensa di Paolo e Angela

Marianna Acierno, a distanza di tempo dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ha finalmente deciso di dire la sua su Paolo Crivellin e Angela Caloisi. L’ex corteggiatrice, rispondendo ad una domanda su Instagram, ha parlato nello specifico della scelta fatta da Paolo che, come sappiamo, decise di uscire dal programma con Angela e non con lei. Oggi, ha spiegato Marianna, è felice che tra l’ex tronista e la sua attuale fidanzata le cose vadano bene. “Posso dirvi con assoluta certezza che sono contenta che stiano così bene insieme” ha scritto la Acierno in riferimento a Paolo e Angela. Il motivo? “Al contrario di quello che ho pensato quel giorno, vuol dire che è stata una scelta sentita” ha spiegato l’ex corteggiatrice.

Sul suo percorso a Uomini e Donne, però, Marianna ha anche aggiunto: “Avrei preferito andasse diversamente, ma ad oggi sono fiera di quel percorso, forse è stato uno dei pochi veri di quest’anno. Quindi nonostante tutto, che ci crediate o no, sono molto felice per loro”. Nel rispondere al gioco delle domande di Instagram, inoltre, la Acierno ha speso anche belle parole nei confronti della redazione di Uomini e Donne e sulla trasmissione in generale. Il programma? “Non è vero… di più!” ha dichiarato la ragazza. “Non avete idee di quanto io abbia fatto impazzire la redazione perché volevo sempre trasgredire le regole” ha concluso poi “Se non fosse vero il programma non funzionerebbe così bene”.

Marianna Acierno torna in TV dopo Uomini e Donne?

Marianna Acierno a Uomini e Donne è piaciuta così tanto ai telespettatori che, per un certo periodo, c’è stato chi ha richiesto a gran voce che fosse lei a vestire i panni della tronista nella prossima edizione. Come sappiamo, però, al momento i casting per il trono di settembre pare siano ancora aperti e, stando alle ultime indiscrezioni, Maria De Filippi sarebbe restia nel riproporre nel suo date-show ex corteggiatori e corteggiatrici.