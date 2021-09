Uomini e Donne, Marianna Acierno incinta: quando nascerà il figlio, il sesso

By

Arriva una lieta notizia da parte di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si tratta di Marianna Acierno, che annuncia di essere incinta! Lei stessa condivide un reel su Instagram, attraverso il quale rivela che presto diventerà mamma. Scendendo nel dettaglio, pubblica un video che riprende una serie di immagini che la ritraggono insieme al fidanzato Andrea. Il filmato termina con il risultato del test di gravidanza e l’ecografia del bambino che porta in grembo.

“E poi in questo viaggio a Formentera è successo qualcosa di magico”, scrive Marianna nel video condiviso su Instagram. Il pubblico di Canale 5 l’ha conosciuta nel programma di Maria De Filippi, quando sul trono si trovava Paolo Crivellin. Quest’ultimo decise di concludere il suo percorso all’interno della trasmissione scegliendo Angela Caloisi, con cui ancora oggi forma una coppia. Alla Acierno non è toccato il lieto fine durante questa esperienza, ma il suo cuore è tornato poi a battere per Andrea.

Il fidanzato è un giovane imprenditore che lavora nel campo della ristorazione. Marianna e Andrea formano una coppia da due anni e attualmente convivono. Circa un anno dopo il loro primo incontro, hanno comprato casa insieme. Ed ecco che ora è arrivato il momento di allargare la famiglia. L’ex corteggiatrice di UeD dedica al suo compagno una profonda dedica per annunciare al pubblico la gravidanza

“A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. Ti Amo Papy. E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore. Ti Aspettiamo”

Ebbene, attraverso queste parole, Marianna Acierno annuncia anche il sesso del figlio: è una femminuccia. Un sogno che si realizza per l’ex corteggiatrice che, sin da subito, ha trovato con Andrea “casa e famiglia”. Dopo l’annuncio, sono tanti coloro che hanno subito chiesto dettagli riguardanti la gravidanza e Marianna non si tira indietro.

Infatti, svela che nascerà a fine marzo e che al momento stanno valutando il nome da scegliere per la figlia. Ammette che sono d’accordo entrambi per uno in particolare, ma preferiscono comunque continuare a rifletterci. Infatti, farà dei sondaggi sui social, facendosi aiutare dai suoi fan con la ricerca del nome.

Ha scoperto che attende una bambina circa dieci giorni fa, attraverso il DNA Fetale. Confessa che, in quel momento, l’unico suo pensiero era comunque sapere che stesse bene. Nei giorni successivi ha poi realizzato che aspetta una femminuccia e ha reagito positivamente: “Ero al settimo cielo! Molto molto molto molto molto felice”.