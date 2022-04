Uomini e Donne, Marianna Acierno è diventata mamma: i primi dettagli

Marianna Acierno ha partorito ed è così diventata mamma per la prima volta! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ieri sera ha condiviso la foto della manina della figlia che stringe il suo dito. Pioggia di auguri sotto il post pubblicato da lei pubblicato, come si poteva immaginare. Per la sua prima figlia, Marianna ha scelto il nome Ginevra. In realtà, l’aveva già rivelato ai suoi fan che lei e il suo compagno Andrea avevano appunto scelto di chiamarla così. Un momento magico per Marianna, la quale in questi mesi ha tenuto sempre informato il pubblico che la segue su Instagram.

Quando ha annunciato di essere incinta, la Acierno ha condiviso un video sul social network, che riprendeva varie foto che la ritraggono insieme al compagno Andrea. Il filmato terminava con il risultato del test di gravidanza e l’ecografia della bambina. Il suo fidanzato, padre della bambina appena nata, è un giovane imprenditore che opera nel campo della ristorazione. Formano una coppia da circa due anni e oggi convivono. Dopo un anno dal loro primo incontro, Marianna e Andrea hanno scelto di comprare casa insieme.

Ed ecco che ora allargano la loro famiglia con l’arrivo della piccola Ginevra. Il pubblico che la segue, ovviamente, spera di poter conoscere qualche dettaglio, ovviamente non tutti, del parto di Marianna Acierno. Per il momento, l’ex corteggiatrice sta condividendo tutti i messaggi di affetto che i suoi cari e i fan stanno pubblicando sui social per il lieto annuncio.

Marianna Acierno a Uomini e Donne, il percorso

Prese parte a Uomini e Donne nell’anno 2018, quando sul trono sedeva Paolo Crivellin. Ha colpito subito per la sua classe ed eleganza. Non si è mai lasciata andare a toni accesi e a parole di troppo, ma è sempre rimasta tranquilla al suo posto. In poco tempo, è riuscita a conquistare l’interesse dell’ex tronista. Il suo arrivo, ovviamente, causò la rabbia di Angela Caloisi e a seguire l’eliminazione di Giorgia Caldarulo.

Alla fine del percorso, Marianna fu la ‘non scelta’. Infatti, Paolo decise di iniziare una relazione lontano dalle luci dei riflettori insieme ad Angela Caloisi. Ancora oggi, i due formano una coppia affiatatissima e molto unita. La Acierno poco dopo è riuscita a trovare l’amore a fianco del suo Andrea, con cui oggi accoglie la piccola Ginevra!