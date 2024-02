Uomini e Donne, Maria sublime: così sbatte fuori Orfeo con classe

Fuori Orfeo Goldin da Uomini e Donne. Il cavaliere nella puntata di giovedì 22 febbraio 2024 è protagonista di una situazione alquanto spiacevole e movimentata. Maria De Filippi lo accoglie con fastidio al centro studio, facendogli una serie di battute sul fatto che da quando è nel programma si diverte a uscire con tante donne. Lui ne parla tranquillamente mentre spiega di essere uscito questa volta con Renata.

Addirittura, a un certo punto, Orfeo confessa di aver registrato le telefonate fatte con la dama. “È illegale ti vorrei dire”, afferma nervosa Maria. La dama dichiara che Orfeo “è un folle”. Già nelle scorse puntate, Goldin ha fatto davvero una brutta figura, tanto che da molto è stato definito – sia in studio che tra i telespettatori – un “cafone”. Il cavaliere usa termini alquanto discutibili.

Ad esempio, quando non gli piace una dama dice di volerle “sospendere”, come se tutt’e stessero lì ai suoi piedi. È chiaro che Barbara De Santi, la quale l’aveva criticato duramente dopo le loro uscite, aveva visto qualcosa. Alla fine Orfeo nello studio di UeD decide di uscire comunque quella stessa sera con Renata e quindi non “sospenderla”.

Intanto, per il cavaliere arriva una signora pronta a conoscerlo, Connie. Credendo di essere più gentile, Orfeo spiega di non volerla conoscere perché ha altre frequentazioni in corso. Non è questa la verità e Gianni Sperti interviene, facendo notare che in realtà ha delle conoscenze che ha sospeso.

Così Orfeo ammette che Connie non gli piace. In tutto questo continua a mostrarsi soddisfatto del fatto che continua a sospendere le dame a suo piacimento con un modo di fare alquanto discutibile. Ciò che stupisce è la reazione di queste dame che accettano di essere “sospese”.

Interviene improvvisamente Ida Platano, la quale si scaglia contro Orfeo giustamente:

“Maria non si può sentire che sospende una donna. E neanche una donna che accetta questo. Ma stiamo scherzando?!”

Dice la sua anche Ernesto Russo, che dichiara di vederlo come una persona maleducata che non rispetta le donne. Anche Gemma Galgani parla di lui negativamente, ricordando il trattamento che le ha riservato. Ed è a questo punto che Maria De Filippi con la sua classe sbatte fuori da Uomini e Donne Orfeo.

Il cavaliere si dice stufo degli attacchi di Gemma e di altri presenti in studio. “Facciamo che vado a casa e non vengo più?”, dichiara come se qualcuno dovesse sentirsi minacciato dalla possibilità di vederlo lasciare il programma. Diretto e perfetto è l’intervento di Maria: “Vuoi uscire adesso?”.

Orfeo resta chiaramente senza parole di fronte a questa reazione della padrona di casa, evidentemente molto infastidita dai suoi atteggiamenti. Il cavaliere così si alza e senza troppe parole lascia lo studio, recandosi dietro le quinte.

Uomini e Donne, la strana conoscenza di Serena e Adriano

Fa discutere la conoscenza che sta andando avanti da tempo tra Serena e Adriano. Maria racconta che i due spesso dormono insieme, ma tra loro non è mai accaduto insieme. Poi manda in onda una clip che ritrae uno sfogo in lacrime della dama, che non si sente appunto desiderata dal giovane cavaliere, da cui non riceve neppure una carezza.

In studio si accende così uno scontro tra loro, con Serena che fa notare che da parte di Adriano non ci sono neanche particolari iniziative. Gianni Sperti, come tanti altri, crede che al cavaliere non piaccia la dama. De Filippi si unisce al caro e cerca di far riflettere Adriano:

“Si sta rivoltando la donna. La cosa che mi sconvolge è che faccio fatica a credere che tu dormissi con lei e avessi piacere di dormire con lei e basta. Trovo, invece, normale che lei volesse dormire con te, ma anche accarezzarti e avere un contatto. La mia domanda è: hai visto una persona in lei che può essere una tua amica, ma per cui non provi attrazione. Non è colpa di nessuna. L’attrazione mentale si deve anche trasformare, non può restare solo quella”

Alla fine entrambi arrivano alla conclusione che la conoscenza dovrebbe finire qui.