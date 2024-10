Uomini e Donne, Maria sprova e Alessia smaschera: web in fiamme

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani, che sta continuando a conoscere Valerio. Vedendo la loro esterna, Tina Cipollari si dice convinta del fatto che la dama torinese non sia realmente attratta dal cavaliere. Stupendola, Gemma racconta che poi, prima di separarsi, si sono scambiati un bacio. Maria De Filippi precisa che c’è stato tra loro quello che lui definisce bacione. Non solo, la conduttrice racconta che Valerio ha rivelato alla redazione di aver sentito un ottimo sapore baciando la Galgani.

Armando Incarnato non crede che il cavaliere sia davvero interessato a Gemma. La puntata va avanti con Sabrina e Gabriele seduti al centro studio. Lei ribadisce di volergli dare l’esclusiva, mentre le anticipazioni della nuova registrazione di ieri segnalano che la loro conoscenza è giunta al termine. Intanto, oggi Gabriele dichiara di aver il pensiero opposto e di voler conoscere anche altre dame. Maria fa sapere che Patrizia gli ha lasciato il numero, ma il cavaliere ha preferito vederla in studio prima di accettare, in quanto non ricordava chi fosse.

A un certo punto, interviene Alessia nello studio di UeD. Quest’ultima fa sapere che alla fine Gabriele ha dormito con Sabrina solo dopo che lei ha rifiutato di uscire con lui. Da donna, la dama crede che sia giusto farlo sapere alla diretta interessata. Intanto, il pubblico consiglia a Sabrina di darsi una svegliata, in quanto ha dato l’esclusiva a un uomo che non le dà tutta questa importanza. Lo stesso Gabriele ammette di non essere coinvolto chissà quanto, ma semplicemente sta bene con lei.

Nessuno tra i telespettatori crede al cavaliere e tanti sperano che Sabrina apra gli occhi. Maria De Filippi mette alla prova Gabriele chiedendogli se accetterà il numero di Patrizia. Il cavaliere dice di no e allora la conduttrice gli chiede se accetterebbe quello di Valentina. Onestamente, Gabriele confessa di no, in quanto lei è troppo giovane. Discorso diverso su Ilaria, che invece conoscerebbe. Esce fuori che, in realtà, aveva già lasciato il numero a quest’ultima.

“Ti fai imbambolare da questa voce da doppiatore come Luca Ward, come si chiama. Magari chissà che ha dentro questo, capisci”, tuona Tina, rivolgendosi a Sabrina. Alla fine la dama continua per la sua strada, decidendo di ballare con Gabriele e proseguire la conoscenza.

Uomini e Donne: Michele tra Amal e Sofia

La puntata va avanti con Michele Longobardi, il quale ha portato in esterna Amal e Sofia. Con entrambe la conoscenza sembra procedere bene. Il tronista ammette che sta provando sensazioni differenti con le due corteggiatrici. Alla fine, Michele decide di ballare con Sofia e precisa che con Amal la conoscenza non è poi così avanti come può sembrare.