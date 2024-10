Uomini e Donne: Maria scettica, dame asfaltate, lezione di Langella

Va avanti il percorso di Mario Cusitore a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Ida Platano sta conoscendo Morena e Margherita. Mario è uscito con le due dame, le quali vorrebbero proseguire la conoscenza, come dichiarano nella puntata di oggi, in onda il 2 ottobre 2024. Esce fuori che Morena sta conoscendo anche Mario Verona e Matteo. Maria De Filippi è curiosa di sapere chi tra i tre l’abbia colpita di più. La dama non sa rispondere, in quanto vede qualcosa di diverso in ognuno di loro. Apre una polemica con Matteo, il quale non si è fatto più sentire.

Quest’ultimo spiega che il suo intento era quello di capire cosa volesse fare Morena. Intanto, interviene Diego Tavani, il quale accusa Margherita di averlo preso in giro: “Dovete avere rispetto del tempo che uno si priva per andare a cena. Andiamo a fare aperitivo e guardi tutto il tempo l’orologio. Dimmi che sei stanca e non vuoi uscire”. Così Diego asfalta un po’ tutto le dame, visto che si rivolge in generale al parterre, anche se il riferimento principale è Margherita. Quando viene chiesto alla dama di dire con chi vorrebbe uscire quella stessa sera, lei preferisce non rispondere e viene attaccata dagli opinionisti. Gran parte del pubblico sente di dover dare ragione a Tavani, visto che Margherita appare poco chiara.

Nel frattempo, Mario oggi a UeD sceglie di ballare con Morena. Ed è proprio su quest’ultima che, nella nuova registrazione, secondo le anticipazioni, Cusitore fa una confessione hot. Il cavaliere napoletano racconta di aver vissuto un momento di passione in auto con la dama e, in questo momento, i telespettatori dicono di non vedere l’ora di capire cos’è davvero accaduto.

Teresa e Andrea ospiti oggi a UeD: dal ‘no’ di lui al matrimonio

Nel corso della puntata di oggi c’è una grande sorpresa per i fan del dating show di Maria De Filippi: Teresa Langella e Andrea Dal Corso ospiti. La coppia, nata nel programma nel 2018, è convolata a nozze lo scorso 14 settembre. “Sono in un vortice. Mi vengono i brividi a pensare che sin dalle prime volte ho provato qualcosa e non mi sono sbagliata”, afferma oggi emozionata l’ex tronista. Andrea precisa che la Langella ha fatto un’ora e mezza di ritardo il giorno del matrimonio.

Impossibile non ricordare il loro percorso nel programma, durante il quale Tina ha sempre fatto il tifo per Dal Corso. Quest’ultimo, però, aveva spiazzato tutti rispondendo ‘no’ alla scelta. Alla fine, Andrea non ha potuto trattenere più i suoi sentimenti ed è corso a riprendersi Teresa, dando ufficialmente inizio a una storia d’amore bellissima.

“Quando c’è l’amore vai oltre le differenze e tutto quanto”, fa notare Teresa, precisando che lei e Andrea vengono da due mondi totalmente diversi. Infatti, durante il suo percorso sul Trono, in pochi credevano che fuori ce l’avrebbero fatta. Così, la Langella fa da lezione un po’ a tutti i presenti in studio. Oggi l’ex tronista porta in studio una lettera per De Filippi:

“Cara Maria quante cose vorrei dirti. In questi anni, non abbiamo mai smesso di pensarrti. Se non fosse stato per te e la tua incredibile squadra tutto questo non sarebbe mai potuto accadere. Tu mi hai dato tanto Maria, a livello umano, emotivo e lavorativo. L’hai fatto col cuore e senza chiedere mai nulla in cambio. Tu che unisci culture diverse e fai nascere grandi amori, emozionando l’Italia intera. […] Ci auguriamo un giorno di poter passare un po’ di tempo con te. Vi voglio bene, davvero, a tutti”

Uomini e Donne: torna Alessio, Gemma spiazza con Valerio, Maria scettica

La puntata inizia con Tina Cipollari e Gianni Sperti che notano la presenza di Alessio Pili Stella, che torna nel parterre del Trono Over dopo la fine della sua storia con Claudia Lenti. Il cavaliere spiega che è finita con l’ex dama a fine giugno. Si sono poi sentiti, ma da parte di entrambi non c’era la volontà di tornare insieme e lei alla fine ha voltato pagina. La puntata entra nel vivo con Gemma Galgani seduta al centro studio.

La sua conoscenza con Raffaele giunge già al termine e la dama torinese è convinta che la decisione derivi dagli attacchi di Tina. Il cavaliere smentisce e ammette di non aver trovato un punto di incontro con la Galgani. Raffaele saluta così tutti e lascia il programma. Gemma continua la sua conoscenza con Valerio, inaspettatamente. “Pensavamo tutti fosse finita settimana scorsa”, fa notare Maria De Filippi.

La dama torinese spiega di essere stata contattata più volte da Valerio, intento a recuperare. Gemma spiega che non le è indifferente, altrimenti non lo avrebbe fatto rimanere. Il cavaliere dichiara di essere attratto dalla dama torinese, ma non convince molto. Alla fine, incitato da Tina, si dice pronto a condividere la camera da letto in albergo con Gemma. “Nel momento in cui Gemma si lascerà andare vedremo i fuochi di artificio, immagino”, afferma Maria, anche lei scettica.