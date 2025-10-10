Uomini e Donne, Maria non ci sta: sbugiarda Federico e attacca Agnese

Maria De Filippi decide di tirare fuori gli artigli e di intervenire a Uomini e Donne quando si parla di Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Tutto ciò accade nel momento in cui, l’ex tronista si ritrova a parlare delle sue frequentazioni, che sono numerose. Infatti, come fa notare la conduttrice, il cavaliere si sistema abbastanza bene le sue settimane con le uscite con le varie dame. Tra queste ci sono anche Veronica e Rosanna.

La seconda finisce al centro dell’attenzione per via delle sue improvvise lacrime. De Filippi non può fare a meno di notarle e cerca di portare Federico a esporsi. Il cavaliere si dice dispiaciuto nel vederla così. Esce fuori, intanto, che Mastrostefano potrebbe aver baciato anche un’altra dama e, dunque, non solo Agnese. Federico resta impassibile, anzi nega sminuendo il suo bacio con Veronica. Infatti, l’ex tronista parla di un piccolo bacetto.

Maria oggi a Uomini e Donne non ci sta proprio e nel corso della puntata decide di sbugiardarlo:

“Non è vero che hai baciato solo Agnese, Fede. Tu non hai detto alla redazione che hai dato un bacetto a stampo a Veronica. No, no, no…”

Federico non può di certo smentire Maria, la quale parla sempre con la redazione, che la tiene informata su ciò che raccontano i vari partecipanti. Dunque, a Mastrostefano, che era già finito al centro delle polemiche per via di alcune dichiarazioni fatte dall’ex fidanzata, tocca solo cercare di girarci intorno: “Io non mi ricordo, troppe informazioni”. Mentre ad alcuni questo suo modo di fare fa anche simpatia, a tanti altri telespettatori tutto questo non piace, anzi.

Solitamente questo tipo di personaggi nel Trono Over raccolgono solo critiche, sebbene in questo caso si parla di un ex tronista che ha appassionato molto il pubblico di Canale 5 durante il suo Trono. Nel frattempo, Agnese non perde tempo e si scaglia ancora contro Rosanna. A quanto pare questi suoi continui attacchi contro l’altra dama non piacciono affatto alla De Filippi, che decide di intervenire di nuovo: “Agnese ma quale problema hai con Rosanna? Parli solo con Rosanna!”.

La De Pasquale assicura di non avere nulla contro Rosanna, ma la conduttrice le fa appunto notare che non perde mai tempo a parlare male di lei. Non solo, Maria torna a colpire Agnese quando nota che non le dà il fastidio il fatto che Federico abbia baciato anche un’altra dama e che si stia concentrando su Rosanna: “Ma se io sono Agnese che me lo sono baciato tutta la sera…”. Così, De Filippi fa capire di trovare strano il mancato fastidio della De Pasquale di fronte all’atteggiamento di Federico.

Il tutto accade, infatti, mentre Mastrostefano aggiunge un’altra dama alla lista, cosa che dovrebbe dare un po’ fastidio ad Agnese, ovvero Barbara De Santi. L’ex tronista trova elegante e interessante la storica dama, che accetta l’invito. Allo stesso tempo, Barbara non nasconde di non avere particolari aspettative: “Sì, esco, ma non penso possa nascere qualcosa… nella vita, però, non si sa mai”.