Uomini e Donne: Maria ha una fissazione, il sospetto su Francesca

Maria De Filippi dà inizio alla seconda puntata di Uomini e Donne di questa nuova edizione accogliendo Alessandro Rausa e Maria Teresa, come ospiti. I due Over si sono conosciuti nella passata stagione e la loro relazione procede bene. Ci sono comunque dei problemucci tra loro, causati da piccoli litigi di incomprensione. Nonostante questo, appaiono felicissimi e sorridenti insieme. Arriva poi il momento di presentare Michele Longobardi come nuovo tronista. L’ex corteggiatore di Manuela Carriero fa il suo ingresso nello studio di Canale 5 acclamato dal pubblico. Nessun appuntamento al buio per il tronista.

La puntata va avanti con l’ingresso di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che stanno vivendo fuori la loro love story. Si parla di figli e matrimonio per i due ex volti del Trono Over. Maria De Filippi, intanto, li accoglie con felicità, abbracciando con tanto affetto la Di Padua. La padrona di casa fa notare che entrambi sono dimagriti. Più volte, la conduttrice sottolinea il dettaglio parlando con Roberta. In effetti, l’ex dama sembra aver perso qualche chilo. A detta del pubblico, ‘Queen Mary’ avrebbe una fissazione: quella di sottolineare quando un volto che torna in studio è dimagrito.

“Non mi fa mancare nulla, tutto quello che volevo ora ce l’ho. Sono tanto innamorata di lui”, afferma l’ex dama di Cassino. Dopo di che, Roberta oggi a UeD svela di aver presentato ad Alessandro suo figlio, perché sentiva di volerlo fare. Allo stesso tempo, Vicinanza spiega di voler avere anche un bambino suo. Intanto, arriva per Aurora Tropea un nuovo cavaliere, Carmine.

Uomini e Donne: Maria presenta Francesca Sorrentino e Alessio

Arriva il momento di presentare la nuova tronista, Francesca Sorrentino. Quest’ultima ha partecipato a Temptation Island, con l’ex fidanzato Manuel Maura. I suoi fan sono felicissimi di vederla sul Trono e sono convinti che regalerà tante emozioni. C’è anche chi crede che il suo percorso non durerà moltissimo, a causa della sua passata relazione con Manuel. Infatti, c’è chi ritiene che Francesca non abbia ancora superato la rottura e che sia con la testa e con il cuore ancora lì.

Ad alimentare questo sospetto è quanto accaduto nella registrazione successiva a questa, durante la quale la Sorrentino non ha trattenuto le lacrime, ammettendo di trovarsi in difficoltà. Solo il tempo potrà dare delle risposte al riguardo. Per il momento, non si può che augurare alla dolce Francesca di avere il suo lieto fine nel dating show di Maria De Filippi.

A UeD ci sono nuovi volti. Tra questi c’è Margherita, dama notata da Mario Verona. De Filippi dà l’opportunità a Juri, Andrea e Danilo di presentarsi. Dopo un piccolo battibecco tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, arriva il momento di conoscere il nuovo tronista Alessio.