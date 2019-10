Uomini e Donne, gaffe di Maria su Gemma (che poi finisce in lacrime): l’imprevisto

Gemma Galgani, la gaffe di Maria De Filippi a Uomini e Donne

Il gioco del cocco ha mandato in tilt anche Maria De Filippi. Sì, avete letto bene: la compostissima conduttrice, che da un bel po’ di anni ormai però riesce a lasciarsi andare soprattutto in alcuni programmi televisivi, ha fatto una gaffe di quelle terribili. Tina Cipollari voleva proporre a Gemma Galgani di fare il gioco del cocco con Jean Pierre, e Maria, che ancora non sapeva di questo divertentissimo gioco, ha avuto un’uscita improvvisa che per qualche secondo l’ha fatta sentire in imbarazzo: Gemma infatti non era ancora in studio e lei senza pensarci ha pronunciato un inaspettato “Se vuoi far giocare la mummia…”. Avete letto bene: anche Maria ha chiamato Gemma “mummia”, per poi scusarsi una volta che la Dama è entrata in trasmissione. “Sei una cretina – queste le parole della De Filippi a Tina dopo la gaffe –. Continui con questa ‘mummia’, poi mi rimane in testa…”.

Uomini e Donne, Gemma in lacrime: Tina Cipollari all’attacco

Gemma è poi entrata in studio e Tina l’ha accolta anche questa volta a suo modo, cioè facendo entrare una mummia con i vestiti da sindaco: un siparietto davvero divertente con cui la Cipollari ha voluto richiamare il matrimonio di Leoluca Campagna e Paola Plenty, officiato proprio da Gemma. Ricordando quel momento la Galgani ha pianto sia fuori dallo studio sia dentro raccontando a Maria le proprie emozioni; la De Filippi le ha fatto notare che è stato un bel momento e che quindi non c’era bisogno di piangere ma Gemma ha legato moltissimo con Leoluca e Paola e quel momento per lei è stato importantissimo ed è per questo che non è riuscita a trattenersi. Tina ovviamente ha avuto da ridire sul pianto della Galgani e l’ha presa in giro per tutta la parte della puntata dedicata a lei, almeno fino a prima del gioco del cocco.

La storia di Gemma e Jean Pierre: quale futuro per la Dama e il Cavaliere?

Vi consigliamo di non perdervi quest’ultimo momento perché Jean Pierre e Gemma ci hanno regalato risate a non finire dopo la dimostrazione di Gianni e Tina. Non sappiamo come andrà a finire tra i due ma ci sembra evidente che Gemma sia molto attratta da lui e che proprio lui sia destinato ad essere il nuovo Giorgio Manetti. In attesa di capirci qualcosa di più vi lasciamo al gioco del cocco: