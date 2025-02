Uomini e Donne, Maria fuori di sé: così rimette Morena al suo posto

Oggi a Uomini e Donne si parte da Alessio Pili Stella, che sta conoscendo Gaia, la dama che è arrivata nei giorni scorsi nel programma proprio per lui. Il cavaliere inizia il suo discorso dicendo di non essere abituato a ragazze prorompenti come lei e questo genera critiche nei suoi confronti. Alessio lamenta, inoltre, il fatto che lei abbia sentito la mancanza del figlio quando ha trascorso del tempo con lui. Pili Stella spiega di aver fatto notare questo dettaglio per il bene della dama, in quanto vorrebbe che fosse serena.

Gaia dichiara di voler continuare la conoscenza, ma Maria De Filippi crede che non sia certa di questo. “Ho avuto l’impressione che lui volesse chiudere per questo. A me mancherà sempre mio figlio”, ammette la dama. “L’ho percepito stamattina, quando mio figlio piangeva perché voleva me. Una cosa durata qualche secondo, ma la reazione di Alessio non è stata come mi aspettavo”, fa sapere Gaia. Il cavaliere le avrebbe consigliato di tornarsene a casa. Lui spiega di averlo fatto per lei. Alla fine, Gaia decide di continuare.

La puntata di UeD va avanti con Morena e Margherita, sedute di fronte a Giovanni. La prima dichiara di aver visto un atteggiamento troppo forte da parte del cavaliere, il quale si è mostrato particolarmente geloso di lei dopo una sola uscita. Margherita cerca di capire la situazione e fa sapere che anche a lei ha riservato parole importanti, come ad esempio aver provato con lei il colpo di fulmine. Maria De Filippi rivela che alla redazione il cavaliere ha raccontato di voler proseguire solo con Margherita.

“Io voglio solo Margherita? Non ti voglio, è inutile che racconti queste cose”, afferma convinto Giovanni, sostenuto da Gianni Sperti. “Non sentirti questa super donna. Sarai una bella donna, ma non basta solo quello”, dichiara l’opinionista furioso e convinto che Morena tenda sempre ad attaccare gli uomini che sta conoscendo. “Ma a te interessa lui? No? E allora!”, anche Maria De Filippi interviene e mette fine agli attacchi della dama. Dopo di che, la conduttrice si concentra su Margherita, la quale ammette che Giovanni le piace molto. Non finisce qui, perché Maria perde le staffe.

Ciò accade in quanto Morena ribadisce che Giovanni ha insultato gli altri cavaliere definendoli tutti “mezze cartucce”. Vedendo la dama ripetere questo e lo stesso cavaliere confermare l’accusa, De Filippi la stronca nuovamente: “Lui ha sbagliato, ma tu li hai difesi tutti questi omoni?! Oh!”. Non solo, la conduttrice fa notare che tutti i cavalieri, offesi, se ne restano in silenzio. Si va avanti e Giovanni fa notare che Morena lo starebbe attaccando oggi perché lui ha deciso di interrompere la conoscenza. Tina Cipollari e Gianni si schierano dalla parte del cavaliere.

Uomini e Donne: Gianmarco Steri e le sue prime esterne

La puntata va avanti con Gianmarco Steri, che ha fatto la sua prima esterna, con . La loro uscita è andata molto bene e oggi in studio lui dice di averla vista in difficoltà. Lei ammette che non è semplice stare sotto le telecamere. “Lei è di Brindisi, un’altra corteggiatrice da Palermo… Prendete l’aereo per venire qui. Vorrei farvi capire che non vi faccio perdere tempo. Se capisco che c’è qualcosa che non va, lo dico”, dichiara Gianmarco, il quale si è ritrovato a dover fare un’imbarazzante selezione nei giorni precedenti e ora alla sua corte ci sono alcune corteggiatrici.

Va poi in onda l’esterna con Francesca, la quale appare più a suo agio. Anche in questo caso, Gianmarco dice di essersi trovato molto bene e decide di ballare con lei.