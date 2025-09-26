Uomini e Donne, Maria fa demolire Cinzia: perché poi corre ai ripari

Maria De Filippi mette in scena un nuovo e teso confronto al Trono Over di Uomini e Donne, quello tra Cinzia e Antonio. I due, durante la passata edizione, hanno deciso stranamente di continuare fuori la loro conoscenza. La scelta di lei era apparsa già poco convincente, visto che si era compreso chiaramente che non apprezzava molto il suo atteggiamento. Nella puntata di oggi, 26 settembre, la conduttrice chiede alla dama si sedere al centro studio con Rocco, che sta attualmente conoscendo.

Maria, però, ferma tutto dal principio, facendo sapere a tutti che è necessario prima chiarire un dettaglio. Entra così Antonio, il quale si lascia andare a una sfilata durante il suo ingresso. Tina Cipollari fa notare che l’ex cavaliere sembra essere entrato in studio “con aria minacciosa” e ‘Queen Mary’ sottolinea che in effetti è arrabbiato. Cinzia dichiara di voler dare la possibilità ad Antonio di iniziare il suo discorso. Il problema è che non gli permette di andare avanti con il racconto.

Infatti, non si comprende bene fino a dove voglia arrivare. Intanto, Cinzia oggi a Uomini e Donne si difende dicendo di aver trovato il suo comportamento ossessivo e pressante, in quanto pare che la chiamasse a qualsiasi ora del giorno, moltissime volte. Gianni e Tina non perdono tempo e si scagliano contro la dama, convinti che non lasci la possibilità ad Antonio di svelare la sua versione e che non sia mai stata realmente interessata a lui.

“Non mi hai neanche mai offerto una cena”, tuona Cinzia. Questa sua accusa fa infuriare ancora di più Sperti, il quale ritiene che la dama stia dimostrando di essere una persona presuntuosa e altezzosa: “Scendi dal piedistallo che non sei nessuno”. A un certo punto, però, Cinzia trova che Antonio stia alzando un po’ troppo la voce e così gli chiede di calmarsi. Ma l’ex cavaliere non ha intenzione di fermarsi, con il sostegno dei due opinionisti: “Me lo dice Maria se devo abbassare la voce. Hai continuato a dire che avevo qualche rotella storta”.

De Filippi, che di recente ha preso le difese di Gemma Galgani, non interviene per chiedere ad Antonio di placare i suoi toni, ma allo stesso tempo crede che non ci sia più molto da dire: “Antonio mi sembra che non ci sia possibilità no? Non era interessata”. Cinzia si difende, affermando che era interessata, in quanto in realtà ci avrebbe provato. Quando, però, gli opinionisti continuano a scagliarsi contro la dama, Maria decide di fermare questo confronto una volta per tutte: “Lui ha un carattere che per lei è ossessivo e ha interrotto i rapporti. Basta”.

Ma Antonio dice che tutti i presenti in studio dovrebbero sapere cosa è davvero accaduto. “Chiudiamo qua, dai è brutto. Ok, è venuta ad Agropoli, ma non era interessata”, afferma Maria, che qui fa intendere di credere alla versione dell’ex cavaliere. Allo stesso tempo, De Filippi vuole a tutti i costi chiudere questo confronto, in quanto probabilmente teme che possa degenerare. Vedendo tutto lo studio schierarsi contro la dama, sembra che la conduttrice non voglia, sebbene fosse consapevole della rabbia di Antonio al suo ingresso, creare situazioni scomode.