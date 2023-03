Uomini e Donne, Maria epica: non si frena e si sdraia a terra (video)

Stare nella stessa stanza di Tina Cipollari è uno spasso, inutile negarlo. E lo è anche per Maria De Filippi, che a Uomini e Donne si lascia andare a un momento di grandi risate. La conduttrice non riesce proprio a trattenersi, tanto che si sdraia completamente sulla famosa scalinata in cui sta solitamente seduta. In questo ultimo periodo è Gemma Galgani ad aprire le puntate dell’amato dating show di Canale 5. La dama torinese è tornata al centro della scena con la sua conoscenza con Silvio e tutti gli altri passi in automatico in secondo piano, come in passato.

Questo si può notare anche dalle anticipazioni della nuova registrazione. Oggi Maria presenta il momento di Gemma rivelando che è uscita di nuovo con Silvio, ma le cose non stanno procedendo nel migliore dei modi per via del solito problema. La Galgani lamenta da giorni di non vedere del romanticismo da parte del cavaliere, ma solo continue battute volgari. Prima ancora dell’arrivo in studio della dama, De Filippi fa un riepilogo dell’ultima fase della loro conoscenza.

Nel farlo, ricorda che lui ha esordito “con con delle frasi che la turbano”. A questo punto, Gemma chiede a Maria quali sono questi frasi. “Fammela vedere”, afferma Tina generando risate a non finire in studio e tra i telespettatori. La padrona di casa non riesce proprio a trattenere la risata, al punto che deve sdraiarsi sulle scalinate per ridere.

“Tina sei proprio stupida”, afferma De Filippi non appena si rialza, continuando ancora a ridere. Un momento epico e i telespettatori sono felici di vedere Maria tornare a sorridere grazie alla Cipollari. Gemma entra in studio e Gianni Sperti passa all’attacco, accusandola di voler cercare delle scuse per chiudere la frequentazione.

“Hai accettato cose peggiori. Ti stai lamentando per la mancanza di due o tre frasi di romanticismo. Le tue mi sembrano delle scuse”, dichiara l’opinionista. La dama, però, non ci sta, soprattutto quando le viene fatto notare che con Giorgio Manetti non si faceva tutti questi problemi.

“Chiariamo subito, con Giorgio c’è stato il colpo di fulmine che con Silvio non ho avuto. Visto che mi parlate di Giorgio, diciamo le cose come stanno. Perché non portate l’esempio di Ennio? Soltanto quello che volete voi”

A un certo punto, interviene Tinì: “Gemma mai hai fatto un voto di castità?”. E dopo qualche battuta volgare della Cipollari, ecco che Silvio spiega di aver visto Gemma più dolce durante una delle loro ultime uscite. In particolare, il cavaliere spiega nel dettaglio come hanno vissuto la giornata in una Spa, precisamente in piscina.

Scendend nel dettaglio, Silvio dà vita a uno show spiegando come in piscina Gemma si è avvicinata a lui con i piedi. Gemma, però, si sente ridicolizzata dal cavaliere. “Queste cose spettacolarizzate… Non era esattamente così. Deve sempre togliere la poesia a tutto”, afferma infastidita la Galgani. “La stai raccontando come se fossimo stati dei clown”, prosegue la dama.

In tutto questo, Gemma conferma che sono stati bene insieme. “Quello di ieri è stato un pomeriggio in cui ho visto questa apertura. Oggi tu racconti un’altra cosa”, spiega però Silvio. “Tu non mi hai chiesto il massaggio, mi hai messo direttamente i piedi qui”, continua il cavaliere. “Come lo stai mimando tu togli quel pizzico di romanticismo che c’era”, ribatte subito Gemma.

Maria così decide di intervenire per far capire alla Galgani che Silvio non è disposto a tornare indietro e iniziare di nuovo un corteggiamento. Inoltre, le fa notare: “Quello che dice lui è che per la prima volta vi siete desiderati entrambi”. Dopo di che, la conduttrice chiede a Gemma se prova oppure no attrazione verso il cavaliere. La Galgani assicura di sì, ma non appare poi così convinta. E Tina si scaglia contro la dama:

“Dopo anni di scandali lei vuole ripulirsi la faccia. Adesso si scandalizza perché tu ti appoggi, ma è tutta una scusa. Tu non hai mai resistito più di un mese a delle avances. Gemma non sei tu va bene? Non sei te stessa, nessuno ti conosce in questa veste”

Lo scontro tra Gemma e Silvio va avanti, al punto che lui decide di non ballare, tornando a sedere al suo posto. Subito dopo, Tina si complimenta con il cavaliere per essere rimasto fermo nella sua posizione non cedendo. Invece, la Galgani è furiosa e si scaglia contro Gianni che continua ad accusarla: “Non si tratta di non essere sinceri, io certe cose non riesco a dirle. Semplicemente usiamo terminologie diverse”.

“Sinceramente Gemma, non penso che si aspettasse da te una terminologia forte, ma credo si aspettasse che tu dicessi che lo desideri come lui desidera te”, spiega Maria. La Galgani non riesce a trattenere le lacrime e scoppia a piangere, in quanto non si sente compresa. Alla fine, con l’aiuto di Gianni e Tina, Gemma e Silvio ballano insieme per cercare di chiarire.