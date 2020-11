Uomini e Donne, Maria stupisce: la domanda a Michele è imbarazzante

La conduttrice in studio non è riuscita a trattenersi e ha espresso il suo dubbio sul cavaliere, strappando a tutti un sorriso e stupendo il pubblico a casa

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha stupito tutti con una domanda imbarazzante a Michele Dentice! Il pubblico di Canale 5 ha subito compreso l’insinuazione della conduttrice, che non aveva mai espresso questo dubbio su altri cavalieri. Il tutto è accaduto quando il 36enne si è seduto al centro dello studio per raccontare come sta procedendo la sua esperienza all’interno del programma. In particolare, Michele ha rivelato che sta portando avanti la nuova conoscenza con Giada. Entrambi hanno ammesso di essersi trovati molto bene insieme ed ecco che è arrivata la domanda imbarazzante di Maria, che è riuscita a sorprendere proprio tutti.

“Scusami Michele… ma hai un succhiotto sul collo!?” Questa è l’insinuazione fatta dalla De Filippi. Sorridendo, la conduttrice ha fatto notare che il cavaliere ha una macchia rossa sul collo. In effetti, il pubblico aveva già intravisto il cerchio in quella zona del corpo del 36enne. Maria non è riuscita a trattenersi e ha immediatamente cercato di togliersi ogni dubbio. Di fronte a questa domanda imbarazzante, Michele ha risposto smentendo la cosa. Il cavaliere ha affermato di avere alcun succhiotto sul collo, ridendo. Ma la conduttrice ha insistito, portando avanti la sua idea. Dal punto in cui si trova la conduttrice, poteva sembrare effettivamente un succhiotto.

Non solo, Maria ha fatto presente che questa domanda se la potrebbero fare anche i telespettatori a casa. E infatti così è stato. Sul web, il pubblico si è detto certo del fatto che la De Filippi in realtà non abbia creduto alle parole di Michele. Sono stati tanti coloro che hanno pensato che effettivamente si trattasse di un succhiotto sul collo del cavaliere. Ovviamente da parte della conduttrice non è arrivato alcun rimprovero, anzi è apparsa sorridente in questa circostanza. Il web si è elettrizzato di fronte all’insinuazione di Maria, che ha posto l’imbarazzante domanda a Michele.

Intanto, il 36enne non sta affrontando un percorso semplice all’interno del programma. Viene sempre attaccato un po’ da tutti per il suo atteggiamento e oggi i telespettatori l’hanno visto discutere con Armando Incarnato, per l’ennesima volta. Il cavaliere napoletano ci tiene sempre a prendere le difese di Roberta Di Padua, che di recente ha scelto di chiudere la conoscenza con Dentice.