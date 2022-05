Uomini e Donne: “Maria De Filippi vuole il figlio di Carmen Di Pietro”

Alessandro Iannoni in pole position per diventare il nuovo tronista della corte più famosa della televisione italiana

Svolta nella vita di Alessandro Iannoni grazie all’Isola dei Famosi 2022. In Honduras il ragazzo ha lasciato il segno con i suoi modi gentili e garbati e con la scelta di non restare in gioco per dedicarsi agli studi universitari e più precisamente agli esami della sessione estiva. Un vero e proprio orgoglio per mamma Carmen Di Pietro, che ha avuto il suo primogenito dall’ex marito Giuseppe.

Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi sull’ormai ex naufrago di Ilary Blasi. Pare che la regina di Canale 5 abbia notato che Alessandro Iannoni, con la sua simpatia e solarità, piaccia molto al pubblico e sia perfetto per diventare il tronista della prossima edizione di Uomini e Donne, come sempre in partenza a settembre.

Il figlio di Camen Di Pietro non è fidanzato e più volte si è dovuto scontrare con la gelosia della popolare soubrette calabrese. Anche durante l’Isola dei Famosi la vedova del famoso giornalista Sandro Paternostro non ha particolarmente gradito le avance delle altre concorrenti, come quelle della pupa Marialaura De Vits. Cosa penserà della presunta proposta di Maria De Filippi?

Di sicuro non è una proposta da rifiutare: nessuno è in grado di dire no alla moglie di Maurizio Costanzo, da sempre garanzia di successo con i suoi programmi televisivi. Grazie a Uomini e Donne Alessandro Iannoni potrebbe farsi conoscere meglio dai telespettatori dopo il percorso interrotto all’Isola 2022.

Il figlio di Carmen Di Pietro ha abbandonato l’Isola dei Famosi

Il ventenne ha scelto di non accettare il prolungamento del reality show per dedicarsi allo studio: attualmente è iscritto alla Facoltà di Economia e Finanza presso l’Università LUISS, tra gli istituti privati più prestigiosi e facoltosi della Capitale.

Più volte Carmen Di Pietro ha rimarcato sul piccolo schermo che il suo “bambino” deve prima finire gli studi, crearsi una posizione e poi può cercare una fidanzata che possa completare la sua vita. La Di Pietro ha anche un’altra figlia, Carmelina, che è ancora una bambina.