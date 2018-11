Uomini e Donne, si parla di Sara Affi Fella in puntata: Nicola Panico risponde

Uomini e Donne, Maria De Filippi torna a parlare di Sara Affi Fella: la replica di Nicola Panico sui social

AGGIORNAMENTO: Nicola Panico su Instagram ha spiegato che le sue parole non erano indirizzate a Sara Affi Fella.

Oggi a Uomini e Donne è saltato ancora una volta fuori il nome di Sara Affi Fella. L’ex tronista, dopo tutto quello che è successo, continua ancora adesso ad essere un motivo di discussione all’interno degli studi Elios. A prendere la parola e a dire la sua su Sara, questa volta, è stata Maria De Filippi in persona. La conduttrice, nello specifico, ha raccontato di come lei si fosse tanto fidata della Affi Fella in passato, tanto da non riuscire a credere alle sue orecchie quando poi le hanno detto della relazione segreta della ragazza con Nicola Panico durante il trono. A distanza di poche ore dalla puntata anche Nicola, tirato in causa indirettamente, ha esposto a suo modo sui social il suo pensiero.

Nel post condiviso dal calciatore non è stato fatto espressamente il nome di Sara o della De Filippi, e non è stata nemmeno citata la puntata di oggi ma, di fatto, tutto sembrava portare ad un’unica conclusione. Nell’immagine pubblicata da Nicola le seguenti parole: “Io non voglio cancellare il mio passato, perché bene o male mi ha reso quello che sono oggi. Ringrazio chi mi ha fatto scoprire l’amore e il dolore, chi mi ha amato e usato, chi mi ha detto ti voglio bene credendoci e chi invece lo ha fatto solo per i suoi sporchi comodi. Io ringrazio me stesso per aver trovato sempre la forza di rialzarmi e andare avanti, sempre”.

Visualizza questo post su Instagram trust no one ! #truestory Un post condiviso da Nicola Panico (@nicolapanico10) in data: Nov 15, 2018 at 9:29 PST

Uomini e Donne, Maria De Filippi: Sara Affi Fella? “All’inizio non ci credevo”

Maria De Filippi, dopo gli scandali che hanno travolto Uomini e Donne nei mesi passati, oggi è stata molto chiara in puntata: lei non si fida più di nessuno. Il motivo? La conduttrice sulla lealtà di Sara Affi Fella sarebbe stata disposta a mettere la mano sul fuoco l’anno scorso, eppure poi è stata costretta a dover fare i conti con la realtà. “Quando mi hanno detto cosa aveva fatto non ci credevo” ha dichiarato Maria “Ma ho dovuto convincermi del contrario”.