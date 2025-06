Uomini e Donne, Margherita risponde a Morena: le parole su Francesco indignano

Il Trono Over di Uomini e Donne sarà anche finito ma le bagarre tra i protagonisti del parterre non cessano di infiammare i social. Dopo l’intervista rilasciata da Morena e Francesco ieri a Lorenzo Pugnaloni, Margherita Aiello ha voluto dire la sua dopo essere stata tirata in causa. Peccato che la sua difesa abbia destato non poche polemiche, vediamo cosa ha detto.

Ieri vi abbiamo fatto il resoconto dell’intervista della coppia formata da Morena e Francesco, incontratasi nel dating show di Maria De Filippi nell’ultima edizione. I due, in un’intervista per il format Casa Lollo hanno voluto rivelare alcuni retroscena della loro esperienza a Uomini e Donne, tirando in ballo anche Margherita in veste di ”antagonista”. Francesco aveva rivelato che durante la conoscenza con Morena, aveva deciso di uscire anche con la Aiello ma che le cose non erano andate bene tra loro. Sembrava un interrogatorio più che una conoscenza. E Morena aveva tirato una stilettata alla ex rivale dicendo che non la vede proprio entusiasta del cavaliere con cui è uscita. La risposta di Margherita non si è fatta attendere.

Uomini e Donne, Margherita al vetriolo: i messaggi alla redazione e il caso ”Rosso Malpelo”

Nelle sue storie Instagram, Margherita Aiello ha risposto all’intervista della coppia, prendendosela principalmente con Francesco. Rigira la frittata Margherita, pubblicando la chat con la redazione di Uomini e Donne in cui, al termine della sua esterna inedita con Francesco, dice che non gli è piaciuto per niente. Al contrario di come invece riportava lui a Casa Lollo, in cui lui raccontava di aver fatto di tutto per aprirsi mentre lei era fredda. E poi Margherita si lascia andare ad una provocazione che non è piaciuta per niente agli appassionati del programma che commentano sui social. Sempre nelle storie si riferisce a Francesco come ”Rosso Malpelo”, con tanto di copertina del libro di Giovanni Verga.

A seguito di queste storie, gli spettatori del programma si sono scagliati contro la ex dama, accusandola di aver utilizzato l’appellativo di Rosso Malpelo con fare discriminatorio, sfruttando l’aspetto fisico di Francesco per giustificare un comportamento da lei considerato sbagliato. Se secondo lei Francesco non è stato corretto nei suoi confronti durante la loro conoscenza, di certo non è colpa del suo colore di capelli! Nel 2025 questi pregiudizi dovrebbero essere belli che scomparsi, fanno sapere nei commenti anche nel profilo di Pugnaloni che aveva intervistato Francesco e Morena. Molti si sono indignati, raccontando anche episodi personali di bullismo proprio a causa del loro colore di capelli, originato da credenze più che antiquate. Speriamo che Margherita capisca il suo errore e che da questa polemica possa nascere qualcosa di costruttivo, una lezione per abbattere pregiudizi e bodyshaming!