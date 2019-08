Uomini e Donne, Marco Fantini dolcissimo: “Bacio più bello”

Il bacio di Marco Fantini e Bianca (sua figlia) che ha emozionato i fan

Marco Fantini e Beatrice Valli passano un sacco di tempo con i loro figli: li vediamo sempre in vacanza insieme, come l’ultima, in Spagna, dove entrambi si sono lasciati andare a delle dediche stupende. Adesso Marco ha sorpreso tutti i suoi fan con le ultime parole sulla figlia Bianca, con la quale ha un legame indissolubile: non si separa mai un attimo da lei e ha fatto capire bene quanto sia importante con l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram, in cui è stata tirata in ballo anche Beatrice. Che ha ovviamente risposto.

Uomini e Donne news, la dedica di Marco Fantini e la risposta di Beatrice Valli

Queste le parole di Marco Fantini su Bianca: “Pensavo che il bacio più bello me lo avesse dato Beatrice… invece mi sbagliavo!”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto tenerissimo con sua figlia, commentato così dalla sua fidanzata: “Siete la mia vita, vi amo tanto”. Un’altra dimostrazione, questa, che insieme hanno formato una bellissima famiglia, nonostante ci siano sempre detrattori pronti a puntare il dito contro. Dopo Uomini e Donne, le critiche sulla coppia non sono mancate mai!

Beatrice e Marco attaccati, lei risponde per proteggere la sua famiglia

Recentemente qualcuno ha criticato Marco e Beatrice come genitori, e la ragazza non è potuto stare zitta, scrivendo questo messaggio su Instagram: “Che osservazioni tristi! Alessandro ha sempre passato due settimane col papà in estate e ci organizziamo nei periodi per noi più impegnativi così da non doverlo portare di qua e di là. Siete proprio tristi”. Adesso però nulla la turba: “Ma è possibile che io e Marco non riusciamo mai a fare una foto dove sorridiamo entrambi? Comunque Alle è davvero bravo come fotografo!”.