Come sta Marco Cartasegna? L’ex tronista di Uomini e Donne da tempo ha chiuso i battenti con la cronaca rosa (l’ultima chiacchierata storia fu quella con Soleil Sorgé), preferendo mantenere un profilo molto più basso circa le sue relazioni personali. Non solo, negli ultimi mesi il 30enne milanese ha posto particolare interesse sulle questioni polito-economiche italiane, anche sui social. Insomma, il giovane che abbiamo conosciuto sul trono della trasmissione di Maria De Filippi, oggi, è parecchio cambiato. Ma c’è di più: il suo cambiamento è pure fisico, visto che è sparita la forma perfetta che lo ha sempre contraddistinto lasciando spazio a una pancetta godereccia e a qualche chiletto in più. Nulla di preoccupante: anzi Marco ha specificato che nei suoi 92 kg sta benissimo.

Uomini e Donne, Marco Cartasegna: “Mi sento più a mio agio in questi 92 kg”

Con un post su Instagram, Cartasegna si è mostrato appesantito e per nulla preoccupato. E pazienza se qualcuno di recente gli ha detto che sta “invecchiando male“. Marco afferma di piacersi molto di più ora, con un paio di taglie messe ‘sù’, rispetto a prima. “Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più”, ha confidato via Instagram, invitando anche i suoi fan a lasciar perdere ciò che pensano gli altri e a trascorrere la vita in modo più tranquillo. Insomma, ok a non esagerare ma ok anche a non essere troppo esigenti con se stessi, il succo del suo discorso. L’ex tronista ha colto poi l’occasione per rivolgere dei complimenti alla forma fisica della madre, anch’essa ritratta nello scatto.

Uomini e Donne, Cartasegna lontano dal gossip

Attualmente poco si sa della vita sentimentale di Marco Cartasegna che dopo la chiacchierata storia con Soleil Sorgé ha fatto calare un silenzio tombale circa le sue frequentazioni private. Non è dato sapere se ora sia single oppure impegnato. Si sa invece che da qualche anno è diventato molto amico di Andrea Damante, altro volto noto passato dal programma Mediaset di Maria De Filippi. Infatti non è raro vedere i due ex tronisti insieme in quei di Milano, nelle serate della movida passate all’ombra della Madonnina dove entrambi vivono. I due amici hanno trascorso anche diverse vacanze assieme.