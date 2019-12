Marco Cartasegna ‘perdonato’ da Barbara d’Urso: cosa disse su di lei

Marco Cartasegna ‘perdonato’ da Barbara d’Urso diventa suo opinionista: cosa disse di scomodo su di lei

Ohibò, a Live – Non è la d’Urso c’è Marco Cartasegna! Qualcuno avrà strabuzzato gli occhi nel vedere l’ex tronista di Uomini e Donne sedersi nel salotto di Barbara in veste di opinionista. Motivo? Chi segue i profili social del giovane sa bene che solo due settimane fa lui ha fatto delle ironie tutt’altro che velate sui talk condotti dalla presentatrice napoletana. Senza troppo girarci attorno, su Instagram, faceva capire quanto non amasse la tv proposta da Carmelita. “Meno Barbara d’Urso più Stepen Colbert”, scriveva, postando un video del programma guidato dal comico statunitense. E ora che succede? Evidentemente la d’Urso non si è legata al dito l’ironia fatta ai suoi danni. Ed evidentemente Marco ha cambiato idea sulle trasmissioni d’ursiane.

L’ex tronista atipico con la passione per la politica

A Live – Non è la d’Urso, durante la puntata di lunedì 9 dicembre 2019, è sbarcato anche Cartasegna. Assieme a lui ci sono stati parecchi altri ospiti che hanno parlato di politica (Alessandra Mussolini, Alba Parietti, Irene Pivetti , Gianfranco Libranti, Alda D’Eusanio). Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver partecipato allo show di Maria De Filippi, si è interessato molto alle vicende politiche del Bel Paese, divenendo un ‘influencer’ atipico che cerca di fare informazione sui social spiegando le dinamiche relative al lavoro parlamentare nonché commentando le notizie di palazzo.

Marco Cartasegna, da Uomini e Donne al Parlamento: l’intervento del giovane influencer

L’ex tronista, lo scorso ottobre, è volato a Roma per tenere un discorso sul cyberbullismo in Parlamento. Il suo intervento è stato sponsorizzato dall’onorevole Federica Zanella, politica eletta nelle file di Forza Italia. Un bel traguardo e una bella soddisfazione per il giovane milanese. L’esperienza è stata condivisa con i suoi fan di Instagram, molti dei quali si sono complimentati con lui.