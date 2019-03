Uomini e Donne, Marco Cartasegna: frecciatina all’ex Soleil

Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Soleil: che fine ha fatto Marco Cartasegna

È ormai morta e sepolta la storia d’amore tra Marco Cartasegna e Soleil Sorge, ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di recente l’italo-americana ha partecipato all’Isola dei Famosi – dove è stata tra le protagoniste assolute – ma non è stata seguita dal suo ex fidanzato. “Non guardo i reality e non capisco perché avrei dovuto fare un’eccezione con l’Isola dei Famosi di quest’anno”, ha dichiarato Marco al settimanale Spy. Cartasegna, dunque,non è minimamente interessato a quello che fa la sua ex fidanzata, con la quale la relazione è terminata lo scorso settembre, dopo un intenso anno fatto di tanta passione e numerosi viaggi.

Marco Cartasegna ha rifiutato il Grande Fratello Vip

“L’anno scorso ho avuto l’occasione di partecipare al Grande Fratello Vip ma non mi interessa stare in tv solo per apparire. L’unico reality che farei è Pechino Express”, ha chiarito Marco Cartasegna. L’ex modello ha infatti rinunciato ad entrare nel programma condotto da Ilary Blasi nel 2017: dopo il suo rifiuto è stato scelto Luca Onestini, altro ex fidanzato di Soleil Sorge.

Cosa fa oggi Marco Cartasegna di Uomini e Donne

Dopo Uomini e Donne Marco Cartasegna continua ad essere socio di una start up di Intelligenza Artificiale e ha una piccola società che fa consulenza per il digital. In più il 28enne ha creato su Instagram il format #secondome, dove dice la sua su argomenti di politica e attualità.