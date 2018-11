Uomini e Donne, dopo Marco Cartasegna nuovo amore per Federica Benincà

By

Nuovo amore per Federica Benincà: dopo Marco Cartasegna l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne trova un nuovo compagno

Nuovo amore per Federica Benincà. Dopo la fine della relazione con Marco Cartasegna, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra avere una nuova fiamma. La bella torinese è stata protagonista lo scorso anno del Trono Classico di Uomini e Donne. Al programma di Maria De Filippi, Federica era arrivata con l’idea di approfondire la conoscenza del tronista Luca Onestini. È stato però Marco Cartasegna a conquistare, subito dopo, le sue attenzioni. Dalla trasmissione di Canale 5, che li ha visti impegnati in un complicato percorso fatto di alti e bassi, Marco e Federica uscirono insieme ma la loro relazione non ha avuto fortuna. La coppia infatti è arrivata a dirsi addio a distanza di pochissime settimane dalla scelta avvenuta davanti alle telecamere del programma di Maria De Filippi.

Federica Benincà e Marco Cartasegna: gli amori dopo Uomini e Donne

Dopo la fine della loro relazione Federica Benincà e Marco Cartasegna hanno provato a ritrovare il sorriso e la felicità accanto a nuovi compagni. L’ex tronista ha iniziato una relazione con l’ex corteggiatrice Soleil Sorge che però non ha avuto un lieto fine. Federica Benincà si è invece consolata con un nuovo amore che ha presentato al pubblico di Pomeriggio 5. Anche questa relazione però non è andata avanti come sperato. Oggi Federica potrebbe avere un nuovo amore. Il fortunato sarebbe un calciatore. Ad alimentare il gossip le ultime esternazioni dell’ex corteggiatrice sui social.

Federica Benincà: chi sarebbe il nuovo amore dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo una serie di delusioni sentimentali e problemi di salute che l’hanno costretta alle cure in ospedale, Federica Benincà potrebbe aver finalmente ritrovato un po’ di serenità accanto ad un nuovo compagno. Attraverso le stories del proprio profilo Instagram, l’ex corteggiatrice avrebbe lasciato intendere di essere particolarmente interessata ad una persona in questo momento. Si tratterebbe di un calciatore di nome Ettore. Negli ultimi giorni, i due si sono scambiati diversi messaggi, condivisi con l’hashtag Princi.