Uomini e Donne, Marco e Beatrice matrimonio bloccato? “Stiamo valutando”

Matrimonio Marco e Beatrice di U&D: tutte le novità

Beatrice Valli e Marco Fantini non sanno quando ci sarà il loro matrimonio. Sono completamente immersi nel lavoro (che fortunatamente non manca mai) ed è difficile, per loro, dare una data precisa. Forse le nozze ci saranno l’anno prossimo? Nessuno dei due ne è sicuro. Sicuramente non verranno celebrate prima del prossimo autunno. Fatto sta che, prima o poi, attraverseranno la navata e verranno dichiarati marito e moglie. Anche se Beatrice aveva temuto che l’ex tronista di Uomini e Donne non fosse più interessato a lei, come ha spiegato durante le sue ultimissime Instagram stories…

Quando ci sarà il matrimonio di Beatrice e Marco? La risposta della ragazza

Il video della proposta di matrimonio ha emozionato tutti e adesso Beatrice Valli ha voluto dare alcuni dettagli sulle nozze: “Non sappiamo ancora la data perché ci stiamo pensando e in più ci sono tantissime cose lavorative in ballo… quindi dobbiamo capire in che periodo farlo! A me piacerebbe lo stesso giorno, lo stesso mese del prossimo anno. Stiamo riflettendo, stiamo valutando”. Matrimonio per il momento bloccato. Rimandato a data da destinarsi. Beatrice e Marco hanno ammesso di essere in alto mare: “Non abbiamo ancora iniziato le preparazioni per il matrimonio, però ne stiamo parlando. Lui non si è nemmeno reso conto di quello che ha fatto… ma è molto contento”.

Amante Marco Fantini, la storia raccontata da Beatrice Valli

Beatrice di U&D ha poi spiegato che ha creduto veramente alla storia dell’amante di Marco Fantini perché aveva carpito, da parte sua, dei stranissimi segnali: “Io veramente pensavo avesse un’altra in questi giorni perché era sempre distratto, sempre sulle nuvole, usciva la mattina e ritornava la sera e non sapeva darmi spiegazioni oppure spariva col telefono in bagno per un’ora. […] Non ha nessuna. Ha dovuto fare un po’ di casino per tirare fuori questo anello. Questa proposta è stata per me speciale”.