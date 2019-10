UeD, Beatrice Valli e Marco Fantini: il video della proposta di matrimonio

Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. Ecco il video della proposta di matrimonio a Parigi

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di sposarsi. I due si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ e fanno coppia da ormai un po’ di anni. Bea e il Marchetti hanno formato una famiglia a dir poco meravigliosa. I due hanno due figli: Alessandro (nato da una precedente relazione della Valli) e la piccola Bianca che ha circa 2 anni. La proposta di matrimonio è stata molto emozionante. Marco infatti ha deciso di chiedere la mano alla sua amata a Parigi in un ristorante davanti alla Torre Effeil, scegliendo così uno dei più romantici sfondi che possano esistere. Ma, in realtà, il ristorante lo aveva scelto Beatrice perché è stata lei a voler condurre il suo Marco lì per festeggiare il suo compleanno. Ovviamente la bella influencer di certo non si aspettava che quella serata avrebbe preso una piega totalmente diversa.

Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano. Lei scherza e confessa: “Pensavo avesse un’altra”

La proposta di matrimonio è avvenuta durante la serata di domenica 29 Settembre ma oggi la coppia ha deciso di mostrare al mondo il video, dolcissimo, che racchiude quell’importantissimo momento. Nel filmato si vede Marco organizzare tutto con precisione alle spalle della sua Beatrice, che ovviamente non sospettava niente. Poi dopo l’organizzazione è arrivato il momento clou. I due, insieme ai bambini, si sono recati a cenare nel ristorante scelto e durante la serata Marco ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e lei naturalmente ha risposto ‘si’. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi luminosi dei loro due bambini, il piccolo Alessandro, poco prima della proposta, aveva commentato: “Mamma ti voglio bene! Papà sei il migliore!”. Alla fine del video, poi, il modello fa una rivelazione. Nei giorni precedenti si era comportato in modo strano nei confronti di Beatrice proprio perché non riusciva a mantenere questo grande segreto. E la Valli che aveva notato nel suo fidanzato un po’ di freddezza ha svelato, ridendo, di aver avuto un brutto sospetto: “Io pensavo avesse un’altra”.

Beatrice Valli e Marco Fantini formano una delle coppie più belle di Uomini e Donne

Beatrice Valli e Marco Fantini sono sicuramente una delle miglior coppie uscite da Uomini e Donne. I due sono legati da un amore fortissimo che gli ha permesso di superare anche alcune difficoltà che hanno incontrato nel loro percorso a due. Tutti i loro fans hanno accolto con felicità la grande notizia e non vedono l’ora di vederli finalmente marito e moglie.