Uomini e Donne, Marco Antonio: “Tutto costruito? Cosa succede”

Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi hanno lasciato Uomini e Donne insieme. L’ex cavaliere rilascia in questo periodo di Natale una nuova intervista per corrieresalentino.it per spiegare come stanno andando le cose. In questa occasione, Marco Antonio risponde a una curiosità di tanti telespettatori: il programma gli ha permesso davvero di trovare l’amore oppure è tutto costruito?

Questa la domanda a cui l’ex cavaliere dà una risposta positiva sul dating show di Maria De Filippi e un po’ meno su Emanuela:

“Le persone lì si piacciono davvero e si mettono realmente insieme, però dire che mi ha portato l’amore, oggi, sarebbe un po’ presto per dirlo. Sicuramente l’esperienza di ‘Uomini e Donne’ mi ha fatto incontrare una donna che può avvicinarsi tanto a quello che potrebbe essere l’amore”

Dunque, ancora non è nata proprio una storia d’amore tra Emanuela e Marco Antonio dopo Uomini e Donne. D’altronde la loro uscita dal programma di Canale 5 non è stata poi così sentita. Lui stesso torna a parlarne in questa intervista. L’ex cavaliere spiega che effettivamente avrebbe preferito restare ancora un po’ nel programma.

Il suo scopo era semplicemente quello di avere delle certezze in più sulla sua storia con Emanuela. I due avevano da poco avuto un litigio molto forte e non si sentivano pronti a uscire da lì come una coppia. “Comunque, è andata così e va bene lo stesso. Il nostro rapporto va avanti”, racconta Marco Antonio.

Marco Antonio dopo Uomini e Donne: Emanuela e la popolarità

Ora senza le telecamere puntate, Marco Antonio va avanti con la sua vita “splendida come prima, forse anche meglio”. Con Emanuela trascorrono insieme delle serate, ma la lontananza non li sta aiutando. Ogni volta che riescono, si organizzano e si vedono. Partecipare al programma non gli ha permesso solo di avviare questa frequentazione, ma anche di stare in televisione.

Un dettaglio che pare non facesse parte delle sue aspirazioni. Oggi, però, può dire che è stata davvero una bella esperienza, vissuta grazie a un suo carissimo amico che qualche anno fa gli ha proposto di parteciparvi. Inoltre, dopo la partecipazione al noto programma televisivo, Marco Antonio riceve tanti messaggi da parte dei fan ed è una cosa che gli fa piacere.

L’autostima sale, ma bisogna fare i conti anche con gli haters, sempre presenti. Intanto, sui progetti futuri dopo UeD nel mondo della televisione Marco Antonio dice “mai dire mai”. Non solo, si sbilancia affermando: “Quest’esperienza probabilmente non si concluderà qui. Accoglierò il futuro in questo campo a braccia aperte”.

Infine, l’ex cavaliere ammette di essere stato “cattivello” nel dating show di Maria De Filippi, dove ha ceduto alla tentazione di uscire anche con Roberta Di Padua. Di questo si è poi pentito, tornando sui suoi passi.