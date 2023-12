UeD Emanuela e Marco Antonio escono: caos fuori, Maria tentenna

Marco Antonio ed Emanuela lasciano Uomini e Donne tra le polemiche, anche molto accese. I due si siedono al centro studio e raccontano che lui le ha fatto conoscere sua madre. Detto ciò, però, si mostrano ancora titubanti e, a detta di molti, starebbero raccontando versioni discordanti. In particolare, è Tina Cipollari a scagliarsi contro Marco Antonio ed Emanuela.

“Siete bugiardi e non siete trasparenti. Quando le persone si mettono d’accordo, nascono queste situazioni”, afferma convinta l’opinionista. La situazione peggiora quando lui decide di non fare entrare in studio altre donne, arrivate nel programma per conoscerlo.

Nel frattempo, Roberta Di Padua chiede a Emanuela di evitare di condividere sul suo profilo social ciò che accade in puntata e che la riguarda. Avviene così un battibecco tra le due. L’attenzione resta, però, su Marco Antonio ed Emanuela, che insospettiscono parecchio. Gianni Sperti ha gli stessi dubbi di Tina e ammette di trovare tutto alquanto strano. È come se i due stiano cercando di restare il più possibile nel programma tenendo in bilico la relazione.

Marco Antonio si difende dichiarando che ci sono ancora troppi alti e bassi tra loro. Emanuela spesso non parla direttamente con i due opinionisti, ma fa notare al cavaliere che lui evita sempre le discussioni e sottolinea cosa non va tra loro. “Secondo me state allungando il brodo e vi colpevolizzate a vicenda. Siete una coppia… se non fosse stato così avresti fatto scendere le altre donne”, così interviene Cristina Tenuta.

Tina dà ragione alla dama, ritenendo che dovrebbero risolvere questi problemi fuori dal programma. Maria De Filippi interviene più volte chiedendo a Marco Antonio se vuole lasciare la trasmissione con Emanuela oppure no. Lui dichiara che lo farebbe, ma è titubante. “Ma non dirlo come una cosa che ti viene inflitta!”, afferma la conduttrice.

Tina punta sul fatto che Marco Antonio ha dato l’esclusiva a Emanuela e che quindi dovrebbero uscire. Ma il passato smentisce questo. Come fa notare una buona parte dei telespettatori, ci sono tante coppie che prima di lasciare il programma si sono dati l’esclusiva anche per lungo tempo.

Questo però sembra non valere con questi due partecipanti. C’è comunque da dire che effettivamente entrambi stanno generando non pochi sospetti con i loro modi di fare, soprattutto Marco Antonio. Maria non sa proprio che fare, visto che i due dichiarano di voler uscire insieme dal programma, ma non lo fanno.

Inoltre, De Filippi è titubante sul da farsi poiché entrambi non appaiono per nulla felice da questa uscita. “Deve essere una cosa che volete e non una cosa imposta. Non mi sembra che ci sia entusiasmo”, fa presente la conduttrice. E a prendere la situazione in mano ci pensa la conduttrice, che per mettere fine a questo pressing chiede ai due di ballare insieme e riflettere su cosa fare.

Alla fine, dopo il ballo, Marco Antonio ed Emanuela decidono di lasciare UeD. Ma neanche questo piace a Gianni Sperti: “Io non sono d’accordo, perché è finta questa uscita. Qua è stata indotta l’uscita, non voluta”. A questo punto, però, ci si chiede: cosa avrebbe dovuto fare allora i due? Lasciare il programma sembra una costrizione, non lasciarlo significherebbe essere comunque finti. Dunque, che avrebbero dovuto fare secondo Gianni? Sul web non mancano le polemiche.

Sempre a fare preferenze sono assurdi. Quello che stanno dicendo a loro due non vale per altre settemila persone che stanno scaldando la sedia da anni.

Mo che sono usciti non gli sta bene comunque ma che diamine volete bo prima rompete e poi gne gne gne ma basta #UominieDonne — 𝙍𝙞𝙖𝙨𝙨𝙪𝙣𝙩𝙞𝙫𝙖 (@riassuntivaaa) December 18, 2023

Ma perché tutta sta sceneggiata Tina e Gianni non l'hanno mai fatta con Alessio e quell'altra #UominieDonne — *balbuziente (@Sofia_Venuto) December 18, 2023

haha Gianni è di un'ipocrisia tremenda. Prima li accusa della qualunque, poi li vessa psicologicamente, poi quando dicono di uscire ha da ridire perché non hanno il sorriso da orecchio a orecchio. Io giuro che non lo capisco sto tizio #uominiedonne — Marco Mg (@MarcoDownsafe) December 18, 2023

Li spingono ad uscire sebbene loro, rispetto ad altri, abbiano più motivo di restare dopo il Roberta Gate che comunque ga sbilanciato la coppia.

#uominiedonne pic.twitter.com/plbuO7nFhr — CinziaLaTuttologa (@bio_72) December 18, 2023