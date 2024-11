Uomini e Donne, Marcello va via: De Filippi mette in chiaro le cose

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con le polemiche, in quanto Tina Cipollari ha notato che durante il ballo Morena si è recata da Mario Cusitore per avere un ulteriore chiarimento. Gianni Sperti crede che la dama non stia rispettando la sua stessa dignità. L’opinionista si dice imbarazzato per lei, poiché Cusitore ha deciso di chiudere subito dopo aver trascorso tutta la notte insieme dicendo di non aver trovato un interesse mentale.

Morena crede che Mario non sia convinto e che non abbia rivelato la giusta motivazione. Cusitore ribadisce la sua decisione di chiudere la conoscenza perché non sente un trasporto mentale. Allo stesso tempo, Gianni crede che Mario avrebbe potuto evitare di fare certi gesti, ad esempio quelli per Margherita.

La puntata va avanti con Marcello Messina e Giada seduti al centro studio. Lei scende con un lungo vestito, mostrandosi elegante per l’occasione. Infatti, la loro prova nella realtà quotidiana di lei in Veneto è andata abbastanza bene e oggi avviene la scelta. Avvicinano le loro postazioni, mentre Marcello esprime tutte le emozioni positive che sta provando con Giada. Per molti telespettatori questo momento appare come un flashback. Nella passata edizione Marcello aveva lasciato il programma con Jasna e la scena della scelta è abbastanza simile a quella con Giada. Dopo di che, con Jasna la storia è finita al capolinea in modo burrascoso.

Per questo, i telespettatori credono che in breve tempo Messina tornerà a UeD per raccontare la fine di questa storia. Chiaramente non è detto, in quanto è probabile che Marcello abbia gli stessi modi per fare una scelta, ovvero con un lungo discorso che emozionante, e che questa volta vada tutto bene. Giada oggi fa una sorpresa a Messina, facendo entrare in studio un baule con al suo interno dei palloncini e una lettera. Le parole scritte e lette dalla dama fanno piangere Marcello, che appare davvero felice di questa scelta.

La lettera di Giada commuove tanti presenti in studio, mentre dichiara il suo amore a Messina. “Non ci vediamo più giusto?”, chiede De Filippi, visto che più volte Marcello ha lasciato UeD per poi tornare, dimostrando di avere lo stesso dubbio del pubblico. Oggi Messina conferma di averle fatto una promessa e di volerla mantenere. Infatti, il cavaliere dà un saluto definitivo al parterre, dichiarando di avere piacere a tornare in studio in futuro come ospite con Giada, se la redazione vorrà.

Al centro studio siedono poi Gabriele con Monica e Simona, seguiti da Erika con Giuseppe e Stefano. Con il secondo gruppo si accendono un po’ di polemiche. Erika vuole chiudere la conoscenza con Stefano, affermando di averlo visto troppo propenso ad andare oltre fisicamente dopo poco tempo. Il cavaliere si fa notare con il suo accento romano e, quando viene criticato da Barbara De Santi per i suoi modi, Gianni Sperti prende prontamente le sue difese. Intanto, Erika continua la sua conoscenza con Giuseppe, mentre Stefano fa simpatia a tutti e genera applausi. Sembra che anche Maria De Filippi sia rimasta colpita positivamente da lui.

Uomini e Donne: Amal non convince

La puntata va avanti con il Trono Classico. Maria De Filippi invita Michele Longobardi al centro studio e gli fa sapere che Amal vorrebbe parlargli. La corteggiatrice rivela di voler continuare il suo percorso nel programma solo con lui, dopo essere stata eliminata da Alessio Pecorelli. Intanto, Michele continua a conoscere anche Veronica.

Alla fine, si accende una discussione tra Genny e Amal. Lo scontro finisce presto e la prima si scaglia poi contro Alessio, affermando che ha ricevuto un bel palo dall’altra corteggiatrice. Non riuscendo a finire di parlare, Genny si dice pronta a lasciare lo studio e il tronista la provoca. Finisce che la corteggiatrice va via davvero e Maria fa notare ad Alessio che è stato lui a provocarla.

Intanto, De Filippi vorrebbe sapere da Amal: sarebbe tornata da Michele se Alessio non avesse chiuso? Lei assicura di sì. Veronica non le crede, in quanto è convinta che vada sempre dove ha più certezze.