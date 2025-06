Uomini e Donne, Marcello e Giada: finita? “Crisi, gioco di molte coppie”

Cosa sta succedendo tra Marcello Messina e Giada Rizzi di Uomini e Donne? La coppia pare stia affrontando una crisi e ora arriva anche una segnalazione pungente. I due ex volti del Trono Over hanno lasciato il dating show di Maria De Filippi nel 2024. Hanno così iniziato una relazione fuori dagli studi televisivi e avviato subito una convivenza. In particolare, da Natale scorso, Marcello vive a casa di Giada, a Venezia.

Per la Rizzi, Messina ha lasciato Torino e ha cambiato il suo lavoro. In questo modo, ha reso le cose più semplici a Giada, madre di due figli. Giada e Marcello, dopo l’esperienza vissuta nel programma del pomeriggio di Canale 5, hanno tenuto sempre aggiornati i loro fan sulla vita quotidiana di coppia. Tramite i loro profili Instagram, entrambi hanno spesso condiviso i momenti che li ritraevano come una vera famiglia a Venezia.

Proprio quando tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, i fan hanno iniziato a notare uno strano silenzio social. Infatti, Marcello e Giada di Uomini e Donne in questi giorni non stanno più condividendo i momenti della loro quotidianità in coppia, come erano soliti fare. Ormai, nell’era social in cui viviamo, il pubblico prende in considerazione qualsiasi mossa che avviene sul web da parte delle coppie note.

Ed ecco che ora finiscono sotto la lente di ingrandimento anche Marcello e Giada. A dare notizie al riguardo ci pensa Lorenzo Pugnaloni su Instagram. L’esperto del dating show di Maria De Filippi risponde a un fan, che si sta chiedendo se appunto i due ex volti del Trono Over si siano lasciati. Pugnaloni conferma che “c’è una crisi”. E non finisce qui. Infatti, l’esperto del programma di Canale 5 condivide una segnalazione che non riguarda solo questa coppia:

“Ti rispondo che c’è una crisi. Ma ormai fa parte del gioco che molte coppie usano pur non di finire nel dimenticatoio… silenzio social, zero interazioni, fanno intendere chissà cosa e poi una volta che se ne parlano, si lamentano pure. Su di loro figurati… uno più falso di un altro. Vedrete quando si avvicinerà fine agosto – spoiler prima registrazioni di UeD tra il 27 e 29 agosto – quanti torneranno magicamente single con la speranza di essere richiamati”

Per Pugnaloni, dunque, ci sarebbe una crisi tra Marcello Messina e Giada Rizzi, ma le loro mosse social sarebbero diventate sospettose. Anziché smentire le voci o confermare, vari personaggi scelgono spesso il silenzio. Ci sono varie motivazioni dietro questa decisione, tra cui quelle legate a un momento di crisi in cui, come le persone più comuni, c’è bisogno di privacy. In altri casi, si usa questo sistema per alimentare la curiosità dei fan. Sarà il caso di Marcello e Giada? Non resta che attendere una loro eventuale spiegazione riguardo a ciò che sta accadendo nella loro relazione, mentre i fan sperano che sia solo una crisi passeggera.