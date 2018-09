Uomini e Donne, Manuel Vallicella si svela: Temptation Island e trono

Uomini e Donne, Manuel Vallicella non tornerà mai più al Trono Classico: l’ultima rivelazione e nuove parole su Temptation Island

L’ex tronista di Uomini e Donne Manuel Vallicella è tornato a parlare della sua esperienza all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Il ragazzo tutto tatuato ha deciso di rispondere a qualche nuova domanda dei suoi ormai affezionatissimi followers di Instagram. Come sempre non sono mancati i complimenti, così come non è mancata qualche domandina sui suoi tatuaggi e sullo studio che ha aperto nella sua città. Alcuni non sono riusciti a non parlare nemmeno della sua ultima apparizione televisiva, chiedendo se abbia intenzione di tornare (prima o poi) in quello stesso studio dove tutti noi lo abbiamo visto per la prima e dove ha vestito i panni del corteggiatore e del tronista. Sembrerebbe proprio che il diretto interessato abbia le idee molto chiare sulle sue future intenzioni.

Mettiamoci tutti l’anima in pace, Vallicella non tonerà mai più nello studio del Trono Classico. Il giovane ha infatti dichiarato apertamente: “No, voglio bene a tutti là dentro, ma non farò più né il corteggiatore né il tronista.” In ogni caso, non è da escludere la possibilità di rivenderlo nelle semplici vesti di ospite. Non è la prima volta che Manuel dichiara di non voler più prendere parte alla trasmissione che lo ha reso noto al pubblico della De Filippi. Pur essendo stata una bellissima esperienza, il ragazzo è fermamente convinto che il mondo dello spettacolo non faccia per lui. Non è un segreto che sia infatti molto timido ed impacciato di fronte le telecamere.

Temptation Island Vip, ci sarà anche Manuel Vallicella? No

Nelle settimane scorse si era addirittura iniziato a pensare che Manuel Vallicella potesse far parte del cast della prima edizione di Temptation Island Vip. In ogni caso, non è affatto così. Il veronese non prenderà parte al reality condotto da Simona Ventura e non sembra neanche esserne interessato. Il diretto interessato ha infatti fatto sapere che non è neanche propenso a seguirlo.