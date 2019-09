Uomini e Donne: Manuel dolce con Klaudia, poi l’attacco a Giulia De Lellis

By

Manuel Galiano e Klaudia Poznanska stanno insieme? Messaggini dolci su Instagram

Ma cosa c’è davvero tra Manuel Galiano e Klaudia Poznanska dopo Uomini e Donne? L’ex di Giulia Cavaglià e l’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, ora felicemente innamorato di Natalia Paragoni, continuano a scriversi perché interessati l’uno all’altra o solo come amici? Al momento è difficile dirlo, anche se vien molto più semplice immaginare che i due hanno trovato solo un’affinità caratteriale e che di conseguenza il gossip di questi giorni è inventato. Che le cose vadano bene tra entrambi è comunque testimoniato dal loro comportamento: poche ore fa ad esempio Klaudia ha scritto a Manuel il messaggio “Quanto te manco da 1 a 1o?” ricevendo come risposta un inatteso “Diesci”.

Uomini e Donne, la frecciatina di Manuel Galiano al libro di Giulia De Lellis

Manuel ha pubblicato su Instagram non solo il messaggio della Poznanska ma anche delle risposte che riguardano altri personaggi di Uomini e Donne; quello che farà sicuramente discutere è il commento sul libro di Giulia De Lellis “Nemmeno se mi dessero dei soldi” che Galiano ha condiviso tra le storie dopo aver letto una domanda ben precisa: “Hai letto – gli si chiedeva – il libro di Giulia De Lellis?”. Con poche parole l’ex di Uomini e Donne ha stroncato il lavoro della vecchia fiamma di Andrea Damante e lo avrà fatto senz’altro consapevole di esporsi alle critiche, alle offese e agli insulti dei fan della ragazza.

Klaudia e Manuel dopo Uomini e Donne, i due ex corteggiatori circondati d’affetto

Né Manuel né Klaudia sono stati scelti dalla redazione di Uomini e Donne per fare i tronisti, e questo abbastanza a sorpresa soprattutto se pensate alla Poznanska che ci sembrava una ragazza perfetta per il ruolo. Nonostante ciò comunque sia lei sia Manuel continuano ad essere seguiti dopo UeD, e lo dimostrano i profili Instagram di entrambi. Dite che li rivedremo la prossima stagione? Oppure forse forse i due si metteranno assieme nel frattempo? Restate con noi perché vi aggiorneremo su ogni passo “falso”!