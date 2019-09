Gemma Galgani commenta il libro di Giulia De Lellis: “Si soffre, si rinasce”

Gemma Galgani commenta il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ e ringrazia Giulia De Lellis

Oggi è un grande giorno per Giulia De Lellis, il suo attesissimo libro è finalmente arrivato nelle librerie di tutta Italia! Tutte le sue fan sono corse a comprarlo, tutte curiose di leggere i dettagli della tormentata storia d’amore della loro beniamina. Qualche amica della ragazza, l’ha però ricevuto in regalo da lei stessa e tra di loro c’è anche Gemma Galgani. Come sicuramente saprete, la dama del Trono Over di Uomini e Donne è molto legata alla De Lellis, così tanto che oggi l’ha voluta ringraziare con un video durante il quale è apparsa molto, ma molto, emozionata. E Giulia l’ha pure ringraziata per le sue parole con un commento ricco di dolcezza.

Gemma Galgani: “Giulia, mi hai fatto una sorpresa bellissima”

Con il libro tra le mani e un sorriso ricco di gioia, Gemma ha pronunciato queste parole per la sua giovane amica e confidente: “Ciao Giulia, oggi vorrei essere a Milano per la presentazione del tuo libro ma purtroppo non posso esserci. Però ho avuto una sorpresa bellissima, ho avuto il libro in anteprima con una dedica che mi ha veramente emozionata alla quale non aggiunto molte parole perché le tue sono state belle. Io posso solo dirti che ti auguro un meritatissimo successo”. La Galgani, sotto al video, ha poi scritto: “Tante donne, di tutte le età, si ritroveranno in questa tua esperienza! Si soffre, si sopravvive e si rinasce più forti di prima! Brava Giulia sono felice per questo tuo successo!”.

Le parole e la dedica di Giulia De Lellis per Gemma Galgani

Ma cosa c’è scritto nella dedica tanto decantata dalla dama? Beh, le parole che la De Lellis ha utilizzato per lei sono a dir poco meravigliose: “Ad una donna, dolce, sensibile e amorevole. Love”. L’amicizia che lega le due è davvero incantevole. L’ex corteggiatrice, infatti, ha ringraziato Gemma con uno splendido commento: “Ciao Gemmina! Grazie, grazie, grazie, sei speciale!”. Intanto, oggi anche Andrea Damante è tornato a parlare del libro della sua ex fidanzata durante un’intervista a Radio 105.