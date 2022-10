Uomini e Donne, Manetti demolisce Ida: il confronto con Gemma

Giorgio, l’ex Gabbiano del Trono Over, si lascia andare a una stangata contro la Platano, mentre Gemma in puntata conquista la scena di nuovo

A Uomini e Donne continuano a far discutere Gemma Galgani e Ida Platano. Le due amiche e protagoniste del Trono Over non sono molto fortunate in amore, ma nello studio di Canale 5 regalano i colpi di scena. A parlare di loro ora ci ha pensato Giorgio Manetti. In una nuova intervista sul settimanale Nuovo, l’ex cavaliere si è ritrovato a fare un confronto tra Ida e Gemma. Ebbene, l’ex Gabbiano non ha alcun dubbio: non c’è paragone. D’altronde Giorgio ha sempre elogiato la classe e l’eleganza della Galgani.

“Gemma rispetto alla sua amica è un’altra cosa. Lei ha un’altra classe e sa fare davvero il personaggio”

Con la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, Gemma è finalmente tornata al centro della scena. Non occupa più lo spazio di un tempo, ma viene sicuramente presa in considerazione nel corso delle varie registrazioni, soprattutto nella puntata di oggi. Tornando alla nuova intervista di Manetti, è chiaro che non ha una bella considerazione di Ida. Non solo non può essere paragonata a Gemma, ma a detta di Giorgio la Platano “è un altro caso disperato”. Sebbene possa rubare la scena alla Galgani, per l’ex cavaliere la parrucchiera bresciana non potrà mai effettivamente prendere il suo posto.

Ovviamente, non sono mancate le stangate dirette a Gemma a UeD. Manetti crede che non stia facendo proprio una gran bella vita, nonostante continui a essere protagonista dello show.

“Negli ultimi due anni si era trasferita a Roma, adesso è tornata a Torino e deve riscendere una volta a settimana per registrare…Non mi pare sia una gran vita la sua”

UeD, Gemma Galgani e Tina Cipollari: lo show ricomincia

Ebbene sì, Gemma e Tina hanno ripreso i loro show in questa nuova edizione. Nel corso della puntata che sta andando in onda oggi, l’opinionista torna ad attaccare la dama torinese, con cui dà vita a un siparietto dietro le quinte. Vestita di rosso fuoco, la Galgani dà il benvenuto a un nuovo corteggiatore Santino. “Ho grandi progetti per te”, annuncia il nuovo cavaliere, che racconta di essere in pensione.

I due ballano insieme e subito dopo Tina prende la situazione in mano. Dietro le quinte vorrebbe spogliare Gemma e farla visitare dal dottore, all’interno di un ambulatorio. La dama riesce a scappare e fare ritorno in studio in tempo. Dopo la scenetta, Santino appare a disagio. Maria nota subito il suo stato d’animo e, a questo punto, il cavaliere ammette che vorrebbe cercare di non farsi trascinare da tutto questo.

Dal parterre delle dame, interviene Paola, che si scaglia contro Gemma:

“Non si può prestare a questa di scena, per me è stata una caduta di stile. Ti sei fatta ridicolizzare”

Raga avevo bisogno di queste scenette Tina-Gems come l’aria ahahahshsh #uominiedonne — willbeaverhausen???? (@unaltrocabron1) October 6, 2022