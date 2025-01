Uomini e Donne, lutto per Sonia Lorenzini: il ricordo della nonna

Brutto inizio anno per Sonia Lorenzini: poche ore fa l’ex volto di Uomini e Donne ha comunicato ai followers su Instagram di aver perso sua nonna. Per ricordare una delle persone più importanti della sua vita, l’ex tronista del noto dating show di Maria De Filippi, ha pubblicato un lungo e sofferto post sui suoi profili social, caratterizzato da una didascalia ricca di significato e parole dolci nei confronti della nonna e dei bei momenti passati insieme.

Il post di Sonia Lorenzini per la nonna

“Scrissi qualche riga un po’ di tempo fa, la prima volta che ho avuto davvero paura di perderti“. Inizia così il lungo post pubblicato dall’ex volto di Uomini e Donne per ricordare la nonna, venuta a mancare proprio nelle prime ore del 2025. Un lutto molto difficile da superare per chiunque, dal momento che nelle vite di ognuno di noi la figura della nonna rappresenta un vero e proprio punto di riferimento.

“Rimpiango l’aver dato per scontate certe cose pensando siano eterne, il tempo perso a volte. Entravo in casa e non ci davo peso, ma quando è stata male, ho avuto paura, quella paura che un pezzetto di te possa andare via, la paura di non aver fatto abbastanza ed è così non l’ho fatto, non ho condiviso tutto il tempo a disposizione per coltivare quel rapporto che in modo indissolubile rimarrà per sempre, perché lei è la mia nonna”.

Queste le parole scelte dalla Lorenzini per esprimere il suo dispiacere e per sottolineare il suo grande rimpianto per, come spesso accade dopo una perdita, non aver passato con la nonna più tempo e aver condiviso molti più aspetti della sua vita con lei.

L’ex volto di Uomini e Donne ha poi proseguito il lungo discorso, cercando di raccontare ai suoi followers come fosse la nonna: la sua personalità, le fragilità e anche gli ultimi momenti di vita passati insieme. Infine, l’ultimo saluto a colei che ha rappresentato una parte molto importante della sua vita e che le ha dato tanto, con la certezza che d’ora in poi la seguirà dall’alto e le starà accanto nei momenti belli, e in quelli più difficili, della vita.

Messaggi social di cordoglio

Naturalmente, il post di Sonia Lorenzini ha scosso, e non poco, gli animi di tutti che, a dir poco commossi dinnanzi alle parole scelte dall’ex volto di Uomini e Donne per dare l’ultimo saluto all’amata nonna, hanno voluto in qualche modo partecipare al suo dolore facendole le più sentite condoglianze.

Centinaia di messaggi social si sono quindi accumulati sotto al post di Sonia Lorenzini in pochissimo tempo: parole di vicinanza e cordoglio provenienti sia da personaggi del mondo dello spettacolo, come Micol Olivieri e Giulia Salemi, che da persone comuni e semplici seguaci dell’ex tronista.