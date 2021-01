Uomini e Donne: aria di crisi, l’ammissione di Sophie accende la lite

Oggi, lunedì 25 gennaio 2021, dovrebbe andare in onda l’ultima parte della registrazione di Uomini e Donne, avvenuta lo scorso 12 gennaio. Aria di crisi per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. A rivelarlo solo loro stessi al centro dello studio. In particolare, i due raccontano di aver avuto qualche incomprensione legata alla puntata – andata in onda nei giorni in cui è avvenuta questa registrazione – che ha visto il ritorno in studio di Ida Platano. Dopo aver discusso, oggi Riccardo lascia la postazione e decide di tornare a sedersi al suo posto, nel parterre dei cavalieri, abbastanza infastidito. Intanto, arriva un ragazzo nel programma per fare la conoscenza di Roberto, che però sceglie di non farlo restare.

La puntata dovrebbe poi proseguire con Sophie Codegoni. Inizialmente viene mandato in onda uno sfogo che Matteo Ranieri ha avuto subito dopo la precedente registrazione. Il corteggiatore ha fatto notare tutto il suo dispiacere per quanto accaduto tra la giovane tronista e Giorgio. Sophie aveva fatto spegnere le telecamere per baciarlo. Viene poi mandata in onda l’esterna che la Codegoni ha fatto con Matteo. I due finalmente hanno chiarito le incomprensioni. Il Ranieri ha preferito non organizzare niente di particolare, in quanto il suo unico scopo era quello di chiarire.

I baci tra loro continuano a esserci solo con la mascherina. In studio oggi pare esserci serenità tra loro. Con Giorgio la situazione, invece, appare sin da subito abbastanza diversa. Va in onda la loro esterna, durante la quale hanno litigato per tutto il tempo che avevano a disposizione. La loro uscita è iniziata in modo negativo, poiché Sophie era già nervosa. Pare che lui non le rispondesse ai messaggi. Non solo, la Codegoni ammette di trovarlo noioso, facendo presente che in puntata non ha delle reazioni. A detta della tronista, Giorgio non si inserirebbe nelle dinamiche.

Sophie non nota alcuna reazione di fastidio da parte del corteggiatore quando la vede rapportarsi a Matteo. Si riaccende così la lite in studio, nel corso della puntata di oggi. Addirittura la Codegoni confessa di non aver sentito un grande trasporto quando ha baciato Giorgio, dopo aver spento le telecamere. La lite si conclude solo quando il corteggiatore esce dallo studio furioso.