Uomini e Donne oggi: bacio censurato, sospetti su Aurora e Giancarlo

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri. Scendendo nel dettaglio, nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio 2021, il pubblico di Canale 5 dovrebbe ritrovare al centro dello studio Sophie Codegoni. La giovane tronista sta procedendo il suo percorso insieme a Matteo e Giorgio. Il primo, nei giorni precedenti, si è presentato a casa di Sophie con il pranzo e un regalo, ovvero un quadro con tre foto delle loro esterne. Oggi in studio il corteggiatore dichiara che quel giorno era triste, in quanto sarebbe stato il compleanno di una persona a lui cara, che è venuta a mancargli. Pensava che niente sarebbe riuscito a risollevargli il morale, invece la Codegoni ha avuto la capacità di aiutarlo e di stargli accanto, rendendolo felice.

L’esterna con Giorgio è stata svolta in casona, dove lei ha chiesto di spegnere le telecamere per poterlo baciare! Maria De Filippi spiega ai presenti che non può mandare in onda il bacio, ma i tronisti e i corteggiatori – prendendosi le loro responsabilità – possono decidere di scambiarselo. Matteo, ovviamente, appare abbastanza deluso dalla scelta presa da Sophie. Inizialmente sembra voler evitare di trattare questo dettaglio, ma poi Maria insiste sul fatto che dovrebbe esprimere ciò che realmente prova. Ed ecco che il Ranieri ammette di non essere per nulla felice dopo aver visto quanto accaduto.

Matteo teme di restare deluso da questa situazione e la conduttrice tenta di farlo aprire, ponendogli varie domande. Oggi dovrebbe ritrovarsi al centro dello studio anche Giancarlo. Quest’ultimo fa sapere che sta continuando a conoscere Alessandra, ma sta anche sentendo Aurora. Il cavaliere, però, ci tiene nuovamente a specificare che con la Tropea, da parte sua, c’è solo un’amicizia. Nessuno sembra credere alle parole di Giancarlo, in quanto nonostante tutto avrebbe voluto trascorrere la festa di Capodanno con lei.

Pertanto, molti presenti in studio ammettono di avere un grande sospetto: i due potrebbero essersi messi d’accordo per continuare a stare al centro dell’attenzione. Di fronte a quanto accade, Alessandra prende una decisione, ovvero rallenterà la conoscenza con Giancarlo e con il tempo farà le sue valutazioni.